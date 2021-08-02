İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: “Manavgat’ta 555 kişi yangından etkilendi”

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ve UMKE ekipleri 44 araç ve 128 sağlık personeliyle, tüm kamu ve özel hastaneler kurumlar arası işbirliği ile yangın bölgelerinin olduğu noktalarda eş zamanlı çalışma gerçekleştiriyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise bugüne kadar yangından 555 kişinin etkilendiğini belirterek, “Bugün itibari ile toplam 555 vatandaşımız yangından etkilenmiştir. Yangından etkilenen 538 kişinin tedavileri yapılmış ve şifa ile taburcu edilmiştir” dedi.

Antalya UMKE ve 112 ekipleri yangından zarar gören köyleri ziyaret ediyor. Sahadaki UMKE, 112 ve diğer sağlık ekiplerimiz dumandan etkilenen ve yaralanan vatandaşlar ile birlikte, yangının başladığı ilk köyler başta olmak üzere öncelikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları tüm sağlık kontrolleri gerçekleştirilerek muayeneleri yapılıyor, ilaç ve hijyenik bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Psikologlar ve çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan ekipler köy köy dolaşarak tıbbi ilk yardımın yanında yangından etkilenen vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip ruhsal destek veriyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya’daki orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada 2 Ağustos itibari ile güncel durumu paylaştı. Hülür, yaptığı açıklamada "Bugün itibari ile toplam 555 vatandaşımız yangından etkilenmiştir. Yangından etkilenen 538 kişinin tedavileri yapılmış ve şifa ile taburcu edilmiştir. Halen 10 hastamızın tedavileri devam etmekte olup, 5 kişi Manavgat Devlet Hastanesinde, 2 kişi Özel Akdeniz Hastanesinde, 2 kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve 1 kişi de Özel Side Anadolu Hastanesinde tedavi görmektedir. Yangında hayatını kaybeden 7 vatandaşımız da Allah’tan rahmet dileriz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza her türlü tıbbi desteği vermekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.