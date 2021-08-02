Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (6)



ODADAN AZLİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı. Odadan yapılan yazılı açıklamada, "Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu vahim katliamın sanığının Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi olduğu kamuoyuna yansımıştır. Cinsel saldırı ve cinayetle sonuçlanan olayda zanlı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledilmesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Kadın cinayetleri maalesef ülkemizin acı bir gerçeğidir. Son dönemde hangi mesleğe sahip olduğu, hangi şehirde yaşadığı, eğitim düzeyinin ne olduğundan bağımsız, erkekler tarafından birçok kadın yurttaşımızın katledilmesi toplumun her kesiminde olduğu gibi bizleri de derinden yaralamaktadır. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyor, bu vahim olayın failinin en ağır cezayı alması gerektiğini düşündüğümüzü bütün kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

BAKAN YANIK: DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu´na Allah´tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2021-08-02 14:58:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.