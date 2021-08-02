Yangında yaralanıp yanlarına gelen köpeği tedaviye alıp, 'Ateş' adını verdiler



Semih ERSÖZLER-Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangında yaralanan hayvanları arayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekibini görünce koşarak yanlarına gelen yaralı köpeği alıp sahra çadırına götüren ekipten HAYTAP Aydın Temsilcisi Şenay Tekinbaş, "Geldi, 'Ben de hastayım, yandım, zarar gördüm' der gibi ayaklarımıza kapandı" dedi. Sahra hastanesine götürülüp, ilk müdahalesi yapılan köpeğe 'Ateş' adı koyuldu.

Manavgat'ta 6 gündür devam eden yangın nedeniyle yüzlerce hayvan da zarar gördü. Yaralanan hayvanlara yardımcı olmak için Türkiye'nin farklı noktalarından Manavgat'a onlarca veteriner hekim geldi. Yaralı hayvanların tedavi için ise HAYTAP tarafından Manavgat merkezde Türkiye'nin ilk tam teçhizatlı sahra hastanesi kuruldu. Yanan köylerde yaralanıp getirilen hayvanlar burada tedavi ediliyor.

Aynı zamanda HAYTAP ekipleri köyleri gezerek yaralı hayvanları da tespit edip tedavilerini yapmaya çalışıyor. Ekipler dün de yangında en çok zarar gören noktalardan olan Saraçlı Mahallesi'ne gitti. Burada yaralı hayvanları bulmaya çalışan ekibin yanına yaralı bir köpek koşarak gelip ayaklarının üzerine oturdu. Ekip üyeleri köpeğe baktıklarında sağ tarafında, burnunda, patilerinde ve kulaklarında yanıklar olduğunu gördü. Köpeği alıp sahra hastanesine götüren ekip üyeleri, ilk müdahalesini yaptıkları, şoktaki köpekle ilgilenmeye başladı.

ADINI 'ATEŞ' KOYDULAR

Bir süre sonra kendisine gelmeye başlayan köpeğe çevreden yardım için gelen vatandaşların 'Ateşten çıktı, ismi Ateş olsun' tavsiyeleri üzerine 'Ateş' diye seslenilmeye başlandı. Ekip üyelerinin elleriyle beslediği köpek, tedavisinin ardından yeni bir yuvaya sahip olacak.

Yangından etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten HAYTAP Aydın Temsilcisi Şenay Tekinbaş, "Yaklaşık 5 gündür Manavgat'ta köy köy gezip bize ihtiyacı olan hayvanları tarıyoruz. Onlara müdahale edebilmek için sahra çadırı kurduk. İnsanlar yangın sırasında kendi canıyla, malıyla uğraştığı için hayvanlar için de biz sahaya inelim dedik. Dün yardımımıza ihtiyacı olan hayvanları bulabilmek, tespit edebilmek için Saraçlı köyüne gittik. Birçok eve girip yaralı koyun, keçi, tavuk onlarca hayvana müdahale ettik" dedi.

Köpeğin bir anda yanlarına gelmesiyle çok şaşırdıklarını belirten Tekinbaş, "Alıp buraya getirdiğimiz onlarca hayvan da oldu. Biz bu koşturmacadayken, kendi kendine yanımıza koşup gelen bir köpeğimiz oldu. Geldi sanki 'Ben de hastayım, yandım, zarar gördüm' der gibi ayaklarımıza kapandı. Hemen ilgilendik, sırtında ve pati altında çok ciddi yanıkları vardı. Onlara yardıma gittiğimizi bildi, hissetti diye düşündük. 'Tedavi olmak istiyorum' der gibiydi. Aldık hastanemize getirdik. İlk müdahaleleri yaptık. İlk geldiğinde şoktaydı, kötü durumdaydı" diye konuştu.

Köpeğin tedavisine başlandığını ve durumunun günden güne iyiye gittiğini söyleyen Tekinbaş, "Gece burada kaldık hatta bize bekçilik bile yaptı. Diliyoruz ki, onu da en kısa sürede sağlığına kavuşturup güzel bir yuvaya kavuşturacağız. Dün burada bizlere yardımcı olmak isteyen birçok kişi geldi. Her gelen hayvanların hikayelerini sordular. Her soran kişi de 'Ateşten çıkmış bu adı ateş olsun' dedi. Şimdilik Ateş diye sesleniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLER Mithat ABAKAN Ömer KARÇA

2021-08-02 16:01:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.