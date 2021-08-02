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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (9)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (9)


MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan ve 6'ncı günde 4 ilçeden 12 mahallede süren yangından 50 bin hektara yakın alan etkilendi. Kent tarihinin en büyük yangını, 6'ncı günde de Manavgat ve komşu ilçeler Gündoğmuş, Akseki ve Alanya'da olmak üzere 12 mahallede etkisini sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangın, Manavgat'ta Çardak, Beydiğin ve Ahmetler, Alanya'da Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı, Akseki'de Güneyyaka, Kepez ve Hocaköy, Gündoğmuş'ta ise Narağacı, Umutlu ve Senir mahallelerinde devam ediyor. 
Manavgat ve çevre illerinde birçok mahallede hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, 6 günlük süreçte toplam yanan alan miktarı, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin tahminlerine göre 50 bin hektara yaklaştı.
37 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Bugüne kadar 4 ilçede 54 mahallenin etkilendiği yangında, 37 mahalle tahliye edildi. Yangında 31 bin 200 dekar meyve bahçesi ve seralardan oluşan tarım alanı da zarar gördü. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 2 bin 800 yapı da yangından etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar, her geçen gün yükseliyor.
DAHA ÖNCE DE 2 BÜYÜK YANGIN ÇIKMIŞTI
Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede, eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü. Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008'de çıkan ve 5 günün sonunda kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu.
KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR
Manavgat yangının 6'ncı gününde birçok mahalle küle döndü, yangının dün etkili olduğu Sırtköy'ü çevreleyen alandaki tüm ormanlık alanlar da zarar gördü. Sırtköy'de 3 ev de yanarken, dünkü yangında, itfaiye ekipleri tarafından söndürme işlemleri sırasında ormandan kaplumbağa kurtarılarak, mahalle merkezine getirildi. Pendik Belediyesi'nden bölgedeki çalışmalara katılan yıkama ekibinden Şaban Çakmaz, kaplumbağanın arkadaşları tarafından söndürme işlemlerinde ormanda bulunduğu ve kurtarılıp getirildiği belirtilerek, "Biz de burada veteriner arkadaşlara teslim edeceğiz, sağlığı yerinde bir şeyi yok gibi görünüyor. Sadece biraz serinleteceğiz" dedi.
Kaplumbağa suyla serinletildikten sonra da veterinerlerin kontrolünde ıslak havluya sarıldı.
ÖLEN KARDEŞİNDEN YADİGAR TAVŞANLARI DUMANDAN ETKİLENDİ
Köydeki Şule Alagöz ise veteriner hekimlere, 2 hafta önce denizde boğulan kardeşinden yadigar 2 tavşanını tedavi için getirdi. Tavşanların isimlerinin 'Rafet' ve 'Prenses' olduğunu belirten Alagöz, "2 hafta önce ölen kardeşim bakıyordu onlara, o yüzden çok değerliler. Kardeşim Barış Alagöz, 12 Temmuz'da kaybolup 15 Temmuz'da Evrenseki'de denizde boğulmuş olarak bulunmuştu" dedi.
Yangının evlerine gelmediğini ancak yoğun duman oluştuğunu anlatan Şule Alagöz, tavşanlardan 'Prenses'in özellikle dumandan etkilendiğini ve yerde kıvranıp bayıldığını söyledi. Veteriner hekimler ve bölgedeki sağlık ekipleri, tavşanlara pet şişe kapağı ve avuçlarıyla önce su içirdi ardından göz damlası sıkıp, diğer tedavilerini yaptı.
112 VE UMKE EKİPLERİ SAHADA
Öte yandan Manavgat ve çevresinde, orman yangınından etkilenenlerin yardımına Sağlık Bakanlığı'nın 112 ve UMKE ekipleri koşuyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 112 ve UMKE ekipleri, 44 araç ve 128 sağlık personeliyle bölgede hizmet veriyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan orman işçilerine ilk müdahaleyi yapan ekipler, yangında hasar gören köyleri de ziyaret ederek dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık kontrollerini yapıyor, ilaç ve hijyenik bakım ihtiyaçlarını da karşılıyor. Psikologlar ve çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan ekipler, köy köy dolaşıp tıbbi ilk yardımın yanında yangından etkilenenlerin dertlerini dinleyerek ruhsal destek veriyor.
YANGINDAN 555 KİŞİ ETKİLENDİ
Antalya İl Sağlık Müdürü Doktor Ünal Hülür, "Bugün itibarıyla 555 vatandaşımız yangından etkilendi. 538 kişinin tedavileri yapılmış ve şifayla taburcu edilmiştir. Halen 10 hastamızın tedavileri devam etmekte olup, 5 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 2 kişi Özel Akdeniz Hastanesi'nde, 2 kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve 1 kişi de Özel Side Anadolu Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Yangında hayatını kaybeden 7 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileriz. Yangından etkilenenlere her türlü tıbbi desteği vermekteyiz. Yangının söndürülmesinde canla başla görev yapan herkese ve yaralılarımızın her anında yanında olan cesur sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR
2021-08-02 16:07:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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