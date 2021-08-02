Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (13)

DAVUTOĞLU AFET BÖLGESİNDE
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkez'ini ziyaret ederek, Başkan Muhittin Böcek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Böcek, 6 gündür Büyükşehir Belediyesi'nin canla başla yangını söndürmek için mücadele ettiğini ancak havadan ve karadan müdahalenin yetersiz olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zor anlar yaşadıklarını anlattı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kendi çocukluğunun da geçtiği Toroslar'da çıkan yangını üzüntüyle izlediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Kriz anında doğru bir koordinasyonla müdahale etmek gerekir. Ancak şu ana kadar doğru bir müdahale yapılamadı. Bu ülkede başbakanlık yapmış sorumlu bir vatandaş kimliğiyle söylüyorum. Şu anda bir seferberlik var. Bu yangın bütün ülkemizin yüreğini yakıyor."
Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen mahallelerde de incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-08-02 17:32:16
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