Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (14)



BAŞKAN BÖCEK'TEN DESTEK ÇAĞRISI

Yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana Manavgat'ta çalışmalara katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, alevlerin sardığı Gündoğmuş ilçesine geçti. Yangının ilçe merkezine yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildiğini belirten Başkan Böcek, yardım çağrısı yaptı. Böcek, "Efendim Gündoğmuş'tayız. Şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" dedi.

Başkan Böcek, Gündoğmuş halkının, hava desteğinin yetersiz olduğu konusunda kendisine dert yandığını söyledi.

GÜNDOĞMUŞ MERKEZİ TAHLİYE EDİLİYOR

Orman yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine, saat 17.00 sıralarında başlandı. İlçenin girişinde bulunan Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle ilçe merkezi, yoğun dumanla kaplandı. Dernek Dağı zirvesinde alevlerin yükselmesi ve ilçe merkezine rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlemesi, paniğe neden oldu. Cami hoparlörlerinden ilçenin hızlıca tahliye edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Kadın ve çocuklar ile yaşlılar, valizleriyle ilçeden uzaklaşmaya başladı. Bazı kişilerin koyun ve keçilerini kamyonetlere yükleyip, alandan uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.

Öte yandan ilçe merkezine Antalya Valisi Ersin Yazıcı geldi ve tahliye işlemlerini yerinde inceledi. Gündoğmuş Belediyesi'nce aracı olmayanların tahliyesi için belediye bünyesindeki otobüsler servis aracı olarak kullanılıp, halk güvenli noktaya götürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2021-08-02 17:47:49



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