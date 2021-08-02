Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 2 turist öldü (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Semih ERSÖZLER/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü kaza yaptı. AntalyaManavgat kara yolu üzerinde kontrolden çıkan midibüs karşı şeride geçerek yan yattı. Midübüsteki turistlerden 2'si öldü, çok sayıda yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-08-02 18:36:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.