Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (19)

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DEMRE´DEKİ YANGIN EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Davazlar Mahallesi'ndeki Divle mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık iki saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri ve ekiplerle müdahale edildi. Yangın bölgesine gelen yaklaşık 250 vatandaş söndürme çalışmalarına su tankerleri, kürek, kazma ve tırmıkla destek verdi. Yangında 10 dekar makilik alan zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-08-02 22:48:58



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