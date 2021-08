Gezici Sağlık Merkezi Manavgat’ta

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat’ta, yangınzedelere sağlık hizmeti götüren Gezici Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Tütüncü, sağlık kontrolünden geçen yangın zedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kepez Belediyesi, Gezici Sağlık Merkezi ile ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilen Manavgat’ta hizmet veriyor. Belediye Sağlık Merkezi’nin ekipleri, Manavgat’ın 8 mahallesine sağlık hizmeti götürüyor. Doktor muayenesi, yanık tedavisi, pansuman işlemlerinin yapıldığı gezici sağlık merkezinde hastaların reçeteleri yazılıyor, ilaçları da ücretsiz veriliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Gezici Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gezici Sağlık Merkezi’nde muayene olan afetzedelerle tek tek görüşen Tütüncü, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir taleplerinin olup olmadığını sordu.



“Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle geziyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Manavgat’taki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Kepez Belediyesi’nin 5 gündür bütün ekipleriyle, afet bölgesinde olduğunu vurgulayan Tütüncü, “ Tüm kalbimizle Manavgat’ın yanındayız. Kepez Belediyesi, bütün imkanlarıyla ekipleriyle, personelleriyle Manavgat’ta afetzede hemşehrilerimizin yaralarını silmeye, onlara derman olmaya gayret ediyor. Kepez Belediyesi 5 günden bu yana burada yangın söndürme çalışmalarını aktif katılıyor. Gezici sağlık merkezimizle, doktorlarımız tedavi ediyor, hasta bakıcılarımız hastalarla ilgileniyor ve onlara ücretsiz ilaç imkanı sağlıyoruz” dedi.



“Zor günleri yardımlaşarak atlatacağız”

Belediyenin teknik ekiplerinin de bölgede olduğunu söyleyen Tütüncü, “Yangından etkilenen mahallelerde yapılması gereken her şeyi ekiplerimiz en iyi şekilde yapıyor. Ve bunun yanında da sosyal yardımların ulaştırılması konusunda da belediyemizin sosyal işler ekipleri arazide, köylerde kapı kapı hemşehrilerimize sosyal yardımlarımızı ulaştırıyor. Yine bu bölgede özellikle yaşamını hayvancılıkla idame ettiren birçok hemşehrilerimiz var. Onlarında hayvanlarına su, yem ve saman gibi üretimlerini devam ettirebilecekleri imkanları sağlıyor. Her şey normale dönene kadar ekiplerimiz burada olacak, biz burada olacağız. Manavgat Kepez’e hiç uzak değil, çok yakın. Kalplerimiz, gönüllerimiz bir. Bu zor günleri yardımlaşarak, dayanaşarak inşallah sürecide atlatacağız. Rabbimden temennim o ki, bu karanlık günlerin bir an önce ülkemizden uzaklaşması. Yangın mücadelesinin her yerde başarıyla sonuçlanması, dualarımız o yönde.. Biz yolda olmaya, gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz “ diye konuştu.

