Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: “Cehennemi yaşadım” Çiftlikte bulunan 4 at ve 2 eşek yanarak telef oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınında içerisinde 4 at ve 2 eşeğin bulunduğu çiftlik küle döndü. Yangında hiçbir hayvan kurtarılamazken işletme sahibi Hatice Şimşek dehşet dakikalarını, “Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım” sözleri ile anlattı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınından iç acıtan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bucakşıhlar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare üzerine kurulu olan at çiftliği yangında küle döndü. Çiftlik içerisinde bulunan 4 at ve 2 eşek yangında yanarak telef oldu. Alevlere teslim olan işletme içerisindeki hard diskin bile küle dönmesi alevlerin şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı. Küle dönen işletme içerisinde hard disk arayan vatandaşlar, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan çiftliğin yanmadan önce çekilen bir görüntüsü yaşananların dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.



"Cehennemi yaşadım"

İşletme sahibi Hatice Şimşek, “Yangında işletmemizi, her şeyimizi kaybettik. Etrafımızda insanlarımızın çok güzel nefes aldığı ormanları vardı. 4 tane atımız, canımız gitti. Birçok insanın canı yandı. Yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Cuma sabaha karşı bize ulaştı. Gekdiğimiz durum çok içler acısı durum. Doğamız gitti. Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. 2 tane atım yaralanmıştı. Onları nasıl kurtarabileceğimi düşündüm. Onlar için çabaladık. Bölgede büyük bir kaos vardı. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım. Alevlerin içerisine girmek mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelip zarar tespit edilerek ilgili listeler oluşturuldu” açıklamasına yer verdi.

