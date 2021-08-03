Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (3)



'ÖNCE YÜZÜM ŞİMDİ DE ANILARIM YANDI'

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde dünyaya gelen, Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, henüz 35 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünü kaybettiğini, 7 gündür süren yangında da 27 yıllık anılarının yok olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012'de, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonunda Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olan Acar, Türkiye'nin kendisini ve Gebece Mahallesi'ni yüz nakli ameliyatından sonra tanıdığını belirtti. Acar, "Maalesef bebekken beni yakalayan yangın peşimi yine bırakmadı. 27 yıl sonra arkamdan takip edercesine gelip bu kez de anılarımı yaktı" dedi.

Gebece'ye Kurban Bayramı'nda gittiğini belirten Acar, "Bayramdan sonra Akdeniz Üniversitesi'ndeki işime döndüm. Son görüşüm bu oldu. Yangının boyutu çok büyük, Manavgat ve Gebece'de yaşayanlara 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. 2 orman çalışanının hayatını kaybettiği Beloluk mevkisi çocukluğumun ve unutulmaz anılarımın olduğu yerlerdir. Şimdi çocukluk anılarım kül oldu" diye konuştu.

Yaptığı telefon görüşmesinde, yayla evlerinin 2530'unun yandığını öğrendiğini belirten Acar, "Ormanlarımız, tarlalarımız ve evlerimiz yanmış. Geçmiş olsun, biz yine ayağa kalkarız" dedi.

HABİBE TEYZENİN KEÇİLERİ GELDİ

Öte yandan Manavgat'ı etkisi altına alan orman yangınlarında evini ve hayvanlarını kaybeden Habibe Güven'e (60), Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen aracılığıyla Konya'dan bağış kampanyasında gelen 2 keçi teslim edildi. Oymapınar Mahallesi'nde yangından sonra hayvanları ölen ve tek geçim kaynağının keçileri olduğunu belirten Güven, Manavgat Belediyesi ekiplerince keçilerin ve yemlerin getirildiğini görünce duygusal anlar yaşadı. Güven, evinin ve ahırının yandığını gözyaşlarıyla anlatıp, kendisini unutmadığı için Sözen'e teşekkür etti.

Manavgat halkının zor günlerden geçtiğini ve tüm acıların birlikte üstesinden geleceklerini belirten Başkan Sözen, yaraları bir nebze de olsa sarmaya çalıştıklarını söyledi. Sözen, "Manavgat'ımızda hayatı durma noktasına getiren yangınlardan sonra halkımızla birlikte tüm yaralarımızı birlikte sarmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye'nin yardım kampanyamıza seferber olmasından sonra Konya'dan duyarlı bir vatandaşımız Manavgat'a keçi gönderdi. Biz de Habibe Güven'in yangında mağdur olduğu haberini alınca acısını biraz hafifletmek amacıyla kendisine 2 keçi teslim etmek istedik" dedi.Erol AKKIR/ ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2021-08-03 11:40:17



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