Study in Turkey YÖK Sanal Fuarında Akdeniz Üniversitesi’ne yoğun ilgi

YÖK tarafından düzenlenen Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda dijital ortamda uluslararası öğrenci adaylarına tanıtım yapılan Akdeniz Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Akdeniz Üniversitesi, 27 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) bu yıl ikincisini düzenlediği “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na katıldı. Dijital ortamda uluslararası öğrenci adaylarına tanıtım yapılan Akdeniz Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. YÖK tarafından Covid19 pandemisi sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve Türk üniversitelerini yurtdışında dijital ortamda tanıtmak amacıyla ilki geçen yıl düzenlenen Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nın ikincisi 2729 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Sanal Fuarda üniversiteler tarafından, yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyal ve canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yapıldı.



Üç dilde aday öğrencilerle görüşüldü

YÖK çatısı altında, Türk üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda Akdeniz Üniversitesi’ni Fuar Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın koordinasyonunda Sanal Fuar Yöneticisi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğr. Gör. Altuğ Erkan, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden Study in Turkey Fuar Temsilcileri Dr. Öğr. Üyesi Rabia Vezne, Öğr. Gör. Ayça Altay, Öğr. Gör. Emel Kahraman, Öğr. Gör. Bahar Şahin, Öğrt. Nuran Caner, Öğr. Gör. Alina Aksoy ve Bilg. İşl. Serhan Karaloğlu temsil etti.



Uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi

Akdeniz Üniversitesi Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı temsilcileri, fuar süresince üç gün boyunca Türkiye saatiyle 08.00 20.00 saatleri arasında Üniversitemizin uluslararası tanıtımını gerçekleştirerek, çevrim içi görüşmeler ile Üniversitemiz bölüm/programları, uluslararası öğrenci kabul koşulları, değişim programları gibi birçok konuda uluslararası öğrenci adaylarının sorularını anlık ileti yoluyla cevaplandırdı ve uluslararası öğrenci adaylarını bilgilendirdi. Fuarda Akdeniz Üniversitesi standı uluslararası öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, YÖK’ün ‘Hedef Odaklı Uluslararasılaşma’ kapsamında düzenlediği ve Türk yükseköğretim sistemini potansiyel uluslararası öğrencilere tanıtma imkanı sağlayan Study in Turkey YÖK Sanal Fuarının Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararası tanıtımı ve uluslararası öğrenci adaylarına anında iletişim yoluyla bilgilendirme imkanı sağlaması açısından oldukça önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak dijital ortamdaki Üniversitemiz standında tanıtım materyalleri, tanıtım videoları ve fuar süresince 3 dilde aday öğrenciler ile çevrimiçi görüşmeler gerçekleştiren fuar temsilcilerimiz ile katıldığımız Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı, Üniversitemizin uluslararasılaşma kapasitesinin arttırılmasına ve uluslararası öğrenci sayısının daha da artmasına önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

