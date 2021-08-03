Konyaaltı Belediyesi yangın bölgesinde

Antalya’nın Manavgat bölgesinde devam eden orman yangınlarında Konyaaltı Belediyesi’nin iş makineleri, arazöz ve yangına müdahalelerde deneyimli personeli söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Manavgat ilçesinde 7 gün önce başlayan orman yangını, etkisini artırarak devam ediyor. İlçenin batısında etkili olan yangının söndürme çalışmalarına Konyaaltı Belediyesi’nin ekipleri de destek veriyor. Yangının ilk çıktığı günden itibaren sahada olan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, canla başla mücadelelerini sürdürüyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yangının başladığı ilk saatlerden itibaren deneyimli ekipleri Manavgat’a yönlendirdiklerini söyledi.



Yaraları bilikte saracağız

Ekiplerin tespitiyle belediyeye ait arazözler, su tankerleri, kamyonlar, pikaplar ve bir otobüsü Manavgat’a sevk ettiklerini belirten Başkan Esen, yangınla mücadele eden bütün ekiplere de lojistik destek verdiklerini aktardı. Yangından etkilenen vatandaşları Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin alanda ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Esen, vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçları karşıladıklarını vurguladı. Başkan Semih Esen, “Ekiplerimizin bir kısmını Manavgat’a, bir kısmını da Gündoğmuş ilçelerine yönlendirdik. Bu kötü günlerin bir an önce son bulması için belediye olarak seferberlik ilan ettik. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

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