Alanya'da hasar tespit çalışmaları başladı

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri orman yangınında zarar gören mahallerde hasar tespit çalışmalarına başladı. İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar’ında katıldığı çalışmalarda orman yangınında zarar gören Güzelbağ, Bayır Mahalleleri ve Bayır Takallar mevkiinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, yangında zarar gören mahallerde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını organize ediyor. İlçe Müdürü Rüzgar tespit çalışmalarında yaptığı açıklamada, “İlçe Tarım müdürlüğü olarak yangının çıktığı ilk günden beri tüm ekiplerimizle seferber olduk. Yangın bölgesinde vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere personellerimiz Güzelbağ ve Bayır Mahallerimizde görev yaptılar. Tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmak için ilçe tarım müdürlüğü teknik personellerimizin hepsini bu alanlara görevlendirdik.

Yangında zarar gören mahallerimizde vatandaşlarımızın yanan tarım ürünlerini, meyve ağaçlarını, hayvanlarını, tarım araç ve gereçlerini tespit etmeye başladık. Zarar gören alanları ekiplerimiz tek tek, kapı kapı dolaşıp hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Bunları tespit ettikten sonra Bakanlığımıza rapor edeceğiz. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.