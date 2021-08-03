Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (3)

DHA

Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (3)


İFADESİNDE, VAHŞİ CİNAYETİ ANLATTI
Antalya'da, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın, polisteki ifadesinin detayları ortaya çıktı. Mustafa Murat Ayhan, 16 Temmuz'da Konyaaltı'nda kafeye gittiğini, kafede servis elemanı olan Azra ile tanıştığını söyledi. Genç kıza iş teklif ettiğini belirten Ayhan, karşılıklı telefonlarını aldıklarını aktardı. Azra'nın korona hastası olduğunu öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, genç kızın 'Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor' dediğini ileri sürdü. Azra'yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, kızın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Azra, arkadaşına telefon açtı. Arkadaşı cevap vermedi. 'Uyumuş, telefonu duymuyor' dedi. 'Evine bırakayım mı?' diye sordum. 'Ablam ile kalmak istemiyorum' demesi üzerine 'Bende kalabilirsin' dedim. Azra, ablası aradığında 'Eve dönmeyeceğim, sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım, beni merak etme' dedi."
'NABZININ ATMADIĞINI FARK EDİNCE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM'
Saat 01.30'da eve geldiklerini kaydeden Ayhan, Azra salonda uyurken, kendisinin odaya geçtiğini ifade etti. Alkol ve uyuşturucu hap aldığını anlatan Ayhan, odadan çıktığında Azra'nın üzeri açık halde uyuyor olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:
"Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp 'Ne yapıyorsun' diyerek, bağırıp yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim ve 'Sus ne bağırıyorsun' diyerek, iki elimle Azra'nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım."
BAŞINI UÇURUMDAN ATMIŞ
Azra'nın telefonu ve terliğini el valizine doldurup evden çıktığını anlatan Ayhan, cep telefonunu Boğaçay'a, terliği çöpe attığını söyledi. Sitede kamera olduğu için Azra'nın cesedini parçalayarak çıkarmaya karar verdiğini belirten Ayhan, dönüşte marketten ağaç testeresi aldığını söyledi. Ayhan, cesedi banyoya taşıdığını, et bıçağı ile başını gövdesinden ayırdığını, başını poşete, poşeti spor çantasına koyarak evden çıktığını anlattı. Sonrasında Seyir Terası mevkisindeki ormana girdiğini kaydeden Ayhan, Azra'nın başını uçurumdan attığını söyledi.
Eve döndüğünü, gece alkol alıp ne yapacağını düşündüğünü anlatan Ayhan, sızdığını, ertesi gün hava aydınlanırken uyandığını ifade etti. Küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koyduğunu, poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak aracına taşıdığını ifade eden Ayhan, Kirişçiler köyüne yakın ormanlık alana giderek, her parçayı bir çalının içine attığını söyledi.
Ayhan, eve dönünce Azra'nın gövdesini iki parçaya ayırdığını, bu parçaları da Kirişçiler'deki ormanda çalılara koyduğunu söyledi.
AZRA'NIN BAŞI BULUNAMADI
Ayhan, kanı temizlemek için banyoda kova içerisinde çamaşır suyuna bastığı Azra'nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi. Bıçak ve testereyi Boğaçay'a attığını anlatan Ayhan, eşyaları çöpe bıraktığını kaydetti. Azra'ya cinsel saldırıda bulunmadığını savunan Ayhan, "Bağırıp yüzümü tırmalaması üzerine paniğe kapıldım. Polise şikayet eder korkusu ile boğazını sıktım ve öldürdüm" dedi. Ayhan, savcılıkta, Azra'nın başını attığı noktayı hatırlayamadığını anlatarak, şunları söyledi:
"Başını attığım yer uçurumdur. Yabani hayvanların bulunduğu yerdir. Herhangi bir hayvanın götürme ihtimali vardır. Azra'nın baş kısmını saklamadım."
Ayhan, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği'nde ise "Çok pişmanım. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Olayı planlamadım" dedi.
POLİS, BEDEN PARÇALARINI ARIYOR
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vücudunun kayıp parçaları, katilinin ifadesinde 'Kafasını uçurumdan attım' dediği bölgede Özel Harekat ve Cinayet Bürosu ekipleri tarafından aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI
2021-08-03 17:07:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Açık Hava Ağustos’ta dopdolu
YEREL HABERLER Konyaaltı Açık Hava Ağustos’ta dopdolu
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (12)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (12)
Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (11)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (11)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (10)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (10)
Sıcaktan bunalanlar Demre'de buz gibi suda serinliyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalanlar Demre'de buz gibi suda serinliyor
Antalya'da dün geceyi alevler aydınlattı
YEREL HABERLER Antalya'da dün geceyi alevler aydınlattı
Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
YEREL HABERLER Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (9)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (9)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (8)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (8)
Azra’nın vücudunun kayıp parçaları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor
YEREL HABERLER Azra’nın vücudunun kayıp parçaları Özel Harekat ...
Antalya’da alevler bir mahalleye daha yaklaştı, ekipler teyakkuza geçti Manavgat’ta bir haftadır süren orman yangını şiddetli rüzgar ile ilerlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya’da alevler bir mahalleye daha yaklaştı, ...
Bakan Kurum: “Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir" "Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma ...
Kadın erkek eline küreği alan yangın bölgesine koştu Akseki’deki orman yangını devam ediyor
YEREL HABERLER Kadın erkek eline küreği alan yangın bölgesine ...
Alanya'da hasar tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Alanya'da hasar tespit çalışmaları başladı
Evleri yananlara AFAD’dan konteyner ev Manavgat’ta devam eden orman yangınında evleri yanan vatandaşlara konteyner evlerin dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Evleri yananlara AFAD’dan konteyner ev Manavgat’ta ...
Alevlerin arasından kurtardıkları köpeğe, elleriyle su içirdiler
YEREL HABERLER Alevlerin arasından kurtardıkları köpeğe, elleriyle ...
Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı
YEREL HABERLER Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde / Ek ...
Jandarma Komutanı'ndan provokasyon uyarısı: ”Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar"
YEREL HABERLER Jandarma Komutanı'ndan provokasyon uyarısı: ”Sizleri ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (6)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (6)
Konyaaltı Belediyesi yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi yangın bölgesinde
ASAT yangından etkilenen su hatlarını yeniliyor
YEREL HABERLER ASAT yangından etkilenen su hatlarını yeniliyor