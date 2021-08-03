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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16)


CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA: THK UÇAKLARINI AKTİF HALE GETİRMEYE HAZIRIZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen toplantıya katıldı. Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarının ele alındığı toplantıda alanında uzman kişilerden bir bilim kurulu oluşturulması kararı alındı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde yer alan ve kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çevrim içi toplantı düzenledi.
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
Toplantıda Türkiye'nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınları değerlendirildi. Belediye başkanları, toplantı sonunda ortak basın bildirisine imza attı.
8 gündem maddesinin belirlendiği toplantı sonrası yapılan açıklamada neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan Türk Hava Kurumu'na yönelik küçültücü tutumdan duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1. Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kadim kurumumuz Türk hava Kurumu'na yönelik küçültücü tüm girişimlerden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kuruma yönelik bazı ifadeleri ayıpladığımızı belirtiriz. Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 büyükşehir belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir.
2. Ne yazık ki ülkenin pek çok yerinde görülen ve hepimizi üzüntüye boğan yangınlarla mücadelede dahi siyasetin sahaya indiğini ve bütüncül mücadeleye gölge düşürdüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz. İktidar partisinin il ve ilçe başkanları dahi süreçlere dahil edilirken, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, yangın mahallindeki ilçe belediyelerimiz kriz yönetim süreçlerinden dışlanmak istenmektedir. Öte yandan belediyelerimize duyulan güven nedeniyle yapılan yardımlara kimi yerlerde el konulması da kabul edilebilir bir durum değildir. 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasına girmeden toplumumuzun her bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir.
3. Kamuoyuna duyurmak isteriz ki; 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kuracağımız ortak bir komite ile yanan alanların tespitini yapacak ve gün be gün bu alanların yeniden orman vasfını kazanması için takipçisi olacağız. Yanan alanlara yönelik daha önce örnekleri olduğu gibi yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunu haberdar edecek ve bu yönde atılacak adımların hukuk yoluyla engellenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. 
4. 11 Büyükşehir belediyesi olarak alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine kadar pek çok alanda çalışacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyuyla paylaşacağız. 
5. 11 Büyükşehir belediyesi olarak alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, iklim krizini dikkate alan ağaçlandırma tekniklerinden yenilikçi bir ormancılık politikasına kadar pek çok alanda çalışacak. Sadece yangınlar değil sel, hortum vb. iklim krizinin tüm etkileri konusunda bilimsel görüş hazırlayacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız.
6. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak: Milletimiz adına takipçisi olacağımız bir beklentimiz daha var. Büyük miktarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla mücadelede sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir ihmalinin olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti gerekmektedir. Bu vesile ile ülkemizde derin bir acıya neden olan bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz.
7. Orman yangınları hızla devam etmekteyken, 28 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanan ve orman alanlarının kullanımı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na birçok yeni yetki tanıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, orman alanlarımızın yüzölçümünü azaltıp azaltmayacağına dair resmi bir açıklama talep ediyoruz.
8. Başta Orman Teşkilatı'na, yangınla mücadele eden hava ve kara unsurlarına, ayrım yapmaksızın Türkiye'nin her yerinden yangınla mücadeleye gelen itfaiye, sağlık ve veteriner ekiplerine şükranlarımızı sunarız. Yöre halkımıza ve tatil yaparken yangına yakalanan yurttaşlarımıza hem verdikleri mücadele hem de ekiplere sundukları katkılar için 11 Büyükşehir belediye Başkanı olarak minnettarız."DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)
2021-08-03 18:53:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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