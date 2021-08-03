Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (20)

KIZILDAĞ'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Manavgat´ta yangının devam ettiği noktalardan Kızıldağ Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede şu an soğutma çalışması yapılıyor.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINAR
2021-08-03 20:18:26
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