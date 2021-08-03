Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz” "Maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz" "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangın sonrası da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" “Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz” "Antalya'da yangından zarar gören 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı" "Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak"

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz” "Maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz" "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangın sonrası da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" “Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz” "Antalya'da yangından zarar gören 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı" "Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak, “48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltıldı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654’ü taburcu edildi. Hasar tespitlerine başladık. 47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak. 10 bin TL hesaplara aktarıldı. Biz de maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz” dedi. Bakan Kurum sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadıkları gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacaklarını kaydetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yangının 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada çıktığını belirterek, “Her afette olduğu gibi afetin ilk anından itibaren ilgili bakan arkadaşlarımız ile olay yerine intikal ettik. Her yerde yangın ile mücadeleyi, ormanlarımızı ve yerleşim alanlarımızı korumak için arkadaşlarımız mücadele verdiler. İnsanüstü bir gayret ile sahada bir çalışma yapılmakta. 48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654’ü taburcu edildi. 9 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Bin 882 afet zedeye psikososyal destek verildi. 70 veteriner hekimimiz hizmet veriyor. 59 vatandaşımız yurt ve pansiyonda kalıyor. 62 konteynerimizi kurduk. 128 çadırımızı kurduk. Geçici ahır talepleri var. Ahırlarımızı da geçici kurulumlarını sağlıyoruz. Diğer ihtiyaçları için ise 15 merkez alana konteyner kurduk. 13 bin 500 öğün yemek dağıtımı gerçekleşti” diye konuştu.

“Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz”
Yangında zarar gören mahallelerde hasar tespitlerine başlandığını açıklayan Bakan Kurum, “47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Zarar gören hayvanlarımızın birebir değerleri karşılanacak. 300 kişilik ekip 33 mahallede hasar tespit çalışması yapıldı. 6 bin bağımsız birimde tespit yapıldı. Bin 960 bağımsız birimde hasar tespit ettik. İçme suyu ve elektrik ihtiyaçları için çalışmalar yapılıyor. 3 mahalle haricinde tüm mahallelere elektrik verildi. İçme suyu için ortak bir çalışma yapılıyor. 28 mahallenin içme suyunda meydana gelen hasarları tamamlandı. Tüm mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Yöresel mimariye uygun olacak. Bu konutlar hiçbir şekilde doğal sit alanlarına yapılmayacak. Nerede yaşıyorsa oraya yapacağız. Konutlarımızı TOKİ eli ile yapacağız. İlk önce ahırlarımızı ihalelerini kısa bir sürede yapmak istiyoruz. Ahırlarımızı 23 ay içerisinde tamamlayacağız. Konutlarımızı 1 ay içerisinde ihalesini yapacağız. Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz. Biz her mahalleye gidiyoruz. Vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. Biz bir seferberlik ruhu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz” sözlerine yer verdi.

Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı
Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacağını belirten Bakan Kurum, “10 bin TL hesaplara aktarıldı. Muğla ve Marmaris’te çalışmalar devam ediyor. Toplamda 134 binanın ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Tüm bakanlarımız olay yerindeler. Van’da sel meydana geldi. Geçmiş olsun dileklerimi işletiyorum. Orada da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 17 konuk toplam 26 vatandaşımız da Van’da selden etkilendi. En kısa sürede tüm şehirlerimizin yaralarını saracağız. Biz de maalesef sosyal medyada yapılan yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz. Her daim arkadaşlarımız ile beraberiz. Belli odaklar, buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, milletin moralini nasıl bozarım, kahramanlarımızın moralini nasıl bozarım diye bir algı peşinde. Biz milletimiz ile beraber yeni konutlarımızı nasıl yapabiliriz anlayışı ile çalışıyoruz. Budan rahatsız olanlar var. Onlar olmaya devam etsinler. Biz her afet bölgesine gidiyoruz. Milletinin devletine güveni tamdır” açıklamasına yer verdi.

“Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız”
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise açıklamasında, “Belli noktalarda kontrol altına aldık. Onlara helikopter ve uçak binlerce arkadaşımız topyekûn bir mücadele var. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız. Bu yangını söndürmek için izlerini kaldırmak için yine topyekûn bir çalışma yapacağız. Böyle bir insanüstü mücadele yapılırken arkadaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bu afetin de kısa sürede üstesinden geleceğiz. Bütün temennimiz odur. Bu olay bitmeden buradan ayrılmayacağız” dedi.
Bakan Kurum, sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadıkları gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta alevlerle mücadele sürüyor: Dumanlar gökyüzünü kapladı Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat'ta alevlerle mücadele sürüyor: Dumanlar ...
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu Gündoğmuş'ta alevler mezarlığı da yaktı
YEREL HABERLER Dumanları gören vatandaşlar yardıma ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (20)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (20)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (19)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (19)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)
Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (17)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (17)
Kemer'deki yangını duyan ekiplere yardım için seferber oldu Kemer'de çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kemer'deki yangını duyan ekiplere yardım için ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (15)
Vahşice katledilen Azra’nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı Baba Haytaoğlu: “Öpmeye doyamadığım kızımı, toprağa vermeye hazırlıyorum” “İfadeyi okudum, tecavüz yok” Katili içim ‘amcam’ demiş Azra, katili ile çalıştığı kafede tanışmış
YEREL HABERLER Vahşice katledilen Azra’nın babası gözyaşları ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (14)
Bakan Çavuşoğlu: "Başka ülkelerin yardım etmesinden incinmeyiz"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Başka ülkelerin yardım etmesinden ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (13)
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Milyonlarca ağacın yandığı alanlar simsiyah bir tabakayı andırdı Baraj göletinin maviliği ve siyah alanlar drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan ...
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan ...
Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (3)
YEREL HABERLER Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam ...
Konyaaltı Açık Hava Ağustos’ta dopdolu
YEREL HABERLER Konyaaltı Açık Hava Ağustos’ta dopdolu
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (12)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (12)
Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek ...