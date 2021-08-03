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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 4 helikopter geliyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yarın Ukrayna’dan 4 helikopter daha gelecek" "Yarın sabah erkenden Gündoğmuş ve Manavgat'ta havadan çalışmalar devam edecek" "Bize gelen yardım teklifleri gurur yada kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil"

İHA

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 4 helikopter geliyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yarın Ukrayna’dan 4 helikopter daha gelecek" "Yarın sabah erkenden Gündoğmuş ve Manavgat'ta havadan çalışmalar devam edecek" "Bize gelen yardım teklifleri gurur yada kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan yarın 4 yangın söndürme helikopterinin daha geleceğini belirterek, sabah erken saatlerde Gündoğmuş ve Manavgat’ta devam eden yangınları havadan destekleyeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında açıklamada bulundu. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, 5 noktada çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Gündoğmuş Çayırözü’ndeki yangının bu gece kontrol altına alınabileceğini bize bildirdiler. Bugün 3 bölgede Gülendağı, Gündoğmuş, Demirciler bölgesinde kahraman personelimiz ateş altında kaldı. Çok şükür yaralanmadan, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Rüzgar çok farklı yönlerden esiyor. Yarın yine kritik bir gün olacağını düşünüyoruz. Gündoğmuş’ın güney batısında hem Alara Çayı’nın Alanya tarafından hem kuzeybatısından aşağıya doğru gelme riski var poyrazla beraber. Bu yönde tedbirler alındı. Yarın sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ve uçaklarla burayı destekleyeceğiz” diye konuştu.

"Manavgat yangını"
Manavgat’ta devam eden yangın hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, “Demirciler bölgesi arkadaşlarımızı çok zorladı. Taşağıl bölgesinde biraz aşağıda kontrol altına alındı. Demirciler bölgesinde devam ediyor. Kritik bölgeleri sıçramasını arkadaşlarımız engellediler. Karadan çalışmalar devam ediyor. Yarın sabah erkenden de havadan çalışmalar devam edecek” diye konuştu.

"Isparta Sütçüler'deki yangın kontrol altına alındı"
Yangınlardan 5 vatandaş ve 2 orman işçisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Yangınlar başladığı günden beri gelinen noktada Antalya’da 6 bin 524 personel, 8 uçak,42 insansızı hava aracı, 30 helikopter, 456 arazöz 426 iş makinesi, toplamda bin 841 araç yangınlara müdahale ediyor. Yarın Ukrayna’dan 4 helikopter daha gelecek. Bu helikopterlerin bir avantajı akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Tüm imkanlarımızla seferber halinde işbirliği içinde yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla’da da aynı şekilde ekiplerimiz çalışıyor. Isparta Sütçüler’deki yangın kontrol altına alındı. Bu çalışmaları sürerken bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Yardımları reddetmemiz mümkün değil"
Türkiye’nin dışarıdan gelen yardımları kabul etmediğine dair çıkan iddialara bir kez daha cevap veren Bakan Çavuşoğlu, “Bize gelen teklifleri gurur yada kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil. Çünkü ormanlarımız yanıyor. Böyle bir durumda biz nasıl bu durum içine düşen ülkelere yardım ettiysek, bize farklı ülkelerden gelen teklifleri de tizlikle değerlendirdik. Bir çok ülke gönlünden kopanı söyledi, bizde ihtiyacımız varsa o yardımları kabul ettik. Ama bizim daha çok uçak ve helikoptere ve onların malzemelerine ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Bu ülkelerden bazıları yardımlarını ulaştırdı. Yunanistan’la ilgili de ‘komşumuz olduğu için niye yardımını kabul etmiyoruz, ilişkilerimiz kötü olduğu için mi gelen yardımları kabul etmiyoruz’ gibi yorumlarda oldu. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Geçmişte de depremler, yangınlar olduğu zaman Türkiye ile Yunanistan birbirine yardım etti. Neden helikopter ve uçak veremeyeceklerini açıkladılar. Çünkü Yunanistan’da değişik bölgelerde yangınlar var. İtalya’da aynı şekilde çok bölgede yangın var. Her ülke kendisini düşünmek zorunda, yanı başındaki ülkeye destek olmak zorunda. İhtiyacımız olan yardımları özel şirketler ile de irtibata geçerek getiriyoruz" açıklamasını yaptı.

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