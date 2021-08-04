Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde


Mehmet ÇINARAdem AKALANAslı DURANAlparslan ÇINARİbrahim LALELİSemih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor. 4 ilçede 48 mahalleyi etkileyen yangını söndürmek için 6 bin 524 kişilik personel görev yapıyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü ise tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. C.Y.'nin Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangını başlattığı tespit edildi.
2 İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR
Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.
YILKI ATLARI TEHLİKEDE
Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden AntalyaKonya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.
8 UÇAK 30 HELİKOPTERLE MÜDAHALE
Bölgede 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 araç yangınlara müdahale ediyor. Yangında Antalya'da 48 mahalle doğrudan etkilendi, tamamen boşaltılan mahalle sayısı 31, kısmen zarar gören de 17 mahalle bulunuyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi, 9'unun da hastanede tedavisi sürüyor. Akseki, Alanya ve Manavgat'ta toplamda 6 bin bağımsız binada tespit yapıldı ve 1071'i konut, diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 1960 birimde hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yapıldı.
3 BAKAN BÖLGEDE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Çavuşoğlu, koordinasyon merkezinde bulunurken, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde vatandaşı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor. Bakan Kurum, bugün, Şişeler, Evrenler Yavşı, Yukarı Işıklar, Salur, Sırtköy ve Sevinçköy'de incelemelerde bulunacak. Bakan Karaismailoğlu ise İbradı'daki yol şantiyesini ziyaret edip Manavgat'ın Yaylaalan, Tilkiler ve Sevinçköy mahallerini ziyaret edecek.
MİLLETVEKİLLERİ YANGIN SAHASINDA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangının başladığı 28 Temmuz'dan itibaren bütün Antalya milletvekilleri sahada çalışmalara katılıyor ve yangın alanlarında gelişmeleri anlık takip ediyor. AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve Sena Nur Çelik; CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer ve Rafet Zeybek; İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi; MHP milletvekili Abdurrahman Başkan, 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda yangından zarar gören vatandaşların dertlerini dinleyip taleplerini yerine getirmeye çalıştı.
ALEVLERE HORTUMLA SU SIKTI
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yangının ilk anlarından itibaren geldiği yangın bölgesinde Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya arasında mekik dokudu. Köse, dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldı. Orman işçilerine yardım eden ve hortumla alevlere su sıkan Köse, tampon bölge oluşturmaya çalışan köylülerin tırmıklı müdahalesine de yardım etti. Köse, yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana bölgedeki ilçeler ve köyler arasında 7 günde yaklaşık 4 bin kilometre yol katetti.
HELİKOPTERDEN YÖNLENDİRDİ
Manavgat doğumlu, orman mühendisi olan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde orman müdürlüğü yapan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idare bölümünde yer aldı. Helikoptere binip havadan alanları inceleyen ve ekipleri yönlendiren Andın, "30 yıllık mesleki tecrübemi Antalya'mızda ve Manavgat'ımızda devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınıp söndürülmesi için kullanıyoruz. Yangını havadan sevk ve idare ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAdem AKALANAslı DURANAlparslan ÇINARİbrahim LALELİSemih ERSÖZLER
2021-08-04 10:35:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum
YEREL HABERLER İki kez ölümden dönen Hasan: Yangından kaçarken ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (21)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (21)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz” "Maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz" "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangın sonrası da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" “Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz” "Antalya'da yangından zarar gören 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı" "Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Biz yangın ...
Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 4 helikopter geliyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yarın Ukrayna’dan 4 helikopter daha gelecek" "Yarın sabah erkenden Gündoğmuş ve Manavgat'ta havadan çalışmalar devam edecek" "Bize gelen yardım teklifleri gurur yada kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 4 helikopter ...
Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 4 helikopter geliyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yarın Ukrayna’dan 4 helikopter daha gelecek" "Yarın sabah erkenden Gündoğmuş ve Manavgat'ta havadan çalışmalar devam edecek" "Bize gelen yardım teklifleri gurur yada kibir olsun diye reddetmemiz mümkün değil"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 4 helikopter ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Biz yangın bölgelerinden selfie çekip gitmiyoruz” "Maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz" "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangın sonrası da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız" “Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz” "Antalya'da yangından zarar gören 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı" "Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" Biz yangın ...
Manavgat'ta alevlerle mücadele sürüyor: Dumanlar gökyüzünü kapladı Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat'ta alevlerle mücadele sürüyor: Dumanlar ...
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu Gündoğmuş'ta alevler mezarlığı da yaktı
YEREL HABERLER Dumanları gören vatandaşlar yardıma ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (20)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (20)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (19)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (19)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)
Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (17)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (17)
Kemer'deki yangını duyan ekiplere yardım için seferber oldu Kemer'de çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kemer'deki yangını duyan ekiplere yardım için ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (15)
Vahşice katledilen Azra’nın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı Baba Haytaoğlu: “Öpmeye doyamadığım kızımı, toprağa vermeye hazırlıyorum” “İfadeyi okudum, tecavüz yok” Katili içim ‘amcam’ demiş Azra, katili ile çalıştığı kafede tanışmış
YEREL HABERLER Vahşice katledilen Azra’nın babası gözyaşları ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (14)
Bakan Çavuşoğlu: "Başka ülkelerin yardım etmesinden incinmeyiz"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Başka ülkelerin yardım etmesinden ...
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (13)
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi Milyonlarca ağacın yandığı alanlar simsiyah bir tabakayı andırdı Baraj göletinin maviliği ve siyah alanlar drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan ...