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Gönüllü kadınlar sınıfları atölyeye çevirip, yangın bölgesi için şalvar dikiyor

DHA

Gönüllü kadınlar sınıfları atölyeye çevirip, yangın bölgesi için şalvar dikiyor


Semih ERSÖZLERMithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören köyleri dolaşan Nilüfer Öztürk, kadınların şalvar, iç çamaşırı ve çocuk pijaması istemesi üzerine hareket geçti. Öztürk´ün sosyal medya hesabından çağrısı üzerine bir araya gelen kadınlar, yetkilileriyle görüşüp izin aldıkları ilkokulda boş sınıfları dikim atölyesine çevirdi. Bazıları iş yerlerinden izin alan, bazıları ise çocuklarını komşularına bırakan kadınlar, yangında evleri ve eşyalarını kaybeden kadınlar için elbise dikmeye başladı.
Manavgat'ta bir haftadır devam eden yangında onlarca ev yandı. Canlarını kurtarmak için kaçanlar hem evlerinden hem eşyalarından oldu. Yangında her şeyini kaybeden vatandaşlara ise Türkiye'nin dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor. Gelen yardımlar, devlet kurumları veya vatandaşlar tarafından köylerde dağıtılıyor.
Nilüfer Öztürk de eşiyle birlikte yangında zarar görenlere yardım ulaştırmak için köyleri dolaşmaya başladı. Öztürk, kadınların yiyecekten çok şalvar, iç çamaşırı ve çocuk pijaması istemesi üzerine ne yapabileceğini düşündü. Bir gün sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, çevresinde dikiş dikmeyi bilen veya dikiş makinesi olan kişilerden şalvar ve çocuk pijaması dikmeleri, gönüllü kişilerden de kumaş yardımında bulunmaları noktasında çağrıda bulundu.
İLK GÜN 30 GÖNÜLLÜ KADIN
Öztürk'e çok sayıda destek mesajı gelmeye başladı. Bunun üzerine Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı İlkokulu yetkilileriyle görüşüp izin isteyen kadınlar, boş olan okuldaki sınıfları dikim atölyesine çevirdi. Kadınlardan kimileri iş yerlerinden izin alıp, kimileri ise çocuklarını komşularına bırakıp okula geldi. İlk gün 30 kadının buluştuğu okula, dikiş dikmesini bilmeyen ama makinesi olanlar da kullanılması için makinelerini getirmeye başladı.
`KADINLAR ŞALVAR TALEP ETTİ´
Zarar görenlere destek olmak istediklerini söyleyen Nilüfer Öztürk, "Yangınların başladığı ilk günden bu yana köyleri gezerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Köylü kadınların bizden bir tek istekleri oldu. 'Şalvar, iç çamaşırı, çorap, yazma ihtiyacımız var' dediler. Bunun üzerine arayışa girdim. Bunun tamamını devlet kurumlarından beklemek olmayacaktı. Biz kadınların bir şeyler yapması gerekiyordu. Sosyal medya hesaplarımdan duyurdum, herkesten destek istedim. Biz hanımlar bunu yapabiliriz dedim" dedi.
TAMAMEN KADINLAR ORGANİZE EDİYOR
Kadınların az da olsa ihtiyaçlarını gidermek istediklerini söyleyen Öztürk, "Tamamen kadınların organize ettiği bir hayalimizdi şimdi çığ gibi büyüdü. Her yerden kumaş desteği geliyor. Sabah erken saatlerde okulda atölyelerimizi kurduk. Kesim ve dikim odaları yaptık. Dikişe başlayan 30 kadınız şu an. 15 makinemiz var ve evlerden makine toplamaya devam ediyoruz. Hedefimiz Manavgat'ın tüm şalvar ihtiyacını karşılamak. Bir nebze olsun, kadınlarımızın ihtiyacını gidermek istiyoruz" diye konuştu.
`KUMAŞ DESTEĞİ BEKLİYORLAR´
Tüm kadınları okulda toplamanın zor olduğunu belirten Öztürk, "İşinden izin alıp gelenler, engelli çocuğuyla gelenler oldu. O çocuğu ablaları oyalamaya çalışıyor. Ben çocuklarımı evde bıraktım geldim. Bütün işimizi gücümüzü bıraktık destek vermek için çabalıyoruz. Bugün 10 top civarında kumaş geldi. 120 şalvar geldi. Bitiremediklerimizi evde dikmeye devam edeceğiz" dedi.
ENGELLİ KIZINI YANINDAN AYIRMADI
Herkesin bir işin ucundan tutması gerektiğini söyleyen gönüllülerden Rukiye Aşık, "Kızımla birlikte bu kampanyaya katıldık. Eli dikiş tutan, elinde makinesi olan, iğne tutabilen herkese ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. Kızım Gaye yüzde 99 engelli, onunla beraber ne yapabilirim diye çırpınırken bu organizasyona denk geldim. Hep beraber bir şeyler yapmak için çırpınıyoruz. Bir haftadır uyku uyumuyoruz. Gece gözümüzü kapatmadan camdan her yerde alev görüyorum. Gündüz duman gece alev herkes perişan. Artık söndürülsün bu yangın, hep birlikte bunun için mücadele edelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLERMithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-08-04 10:39:21

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