Rektör Özkan’dan aşı çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması için en önemli adımın öğrencileri ile idari ve akademik kadronun aşılarını yaptırması olduğunu söyledi.

Covid19'a karşı Çin'de geliştirilen aşının FAZ 3 çalışmalarında gönüllü olan ve Türkiye’de ilk aşı olan isimlerin başında gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pandemiyle mücadele kapsamında aşı çağrısı yaptı. Eylül ayında yüz yüze eğitim ve öğretimin başlayabilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünün altını çizen Rektör Özlenen Özkan, öğrencilerin, akademik ve idari kadronun birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırmasının bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için öncelik olduğunun altını çizdi.



Birbirimize aşı kadar uzağız

Pandemide dördüncü dalga riskine dikkat çeken Rektör Özlenen Özkan, “Kıymetli öğrencilerimiz, biliyorum birbirimizi çok özledik, heyecanla kavuşmayı bekliyoruz. Biz de kampüste siz öğrencilerimizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Ama şunu bilin ki aramızdaki mesafe iki aşı kadar. Birbirimizden sadece iki aşı kadar uzağız. Covid19 salgını ile mücadele edebilmemiz ve yeni eğitimöğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin tek yolu aşıdır. Okulunuza, hocalarınıza, arkadaşlarınıza kavuşabilmek için lütfen bilime güvenerek iki doz aşınızı olun. Üniversiteniz sizi çok özledi. Sağlık ve mutluluk dolu günlerde bir araya gelebilmek dileğiyle.” açıklamasında bulundu.

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