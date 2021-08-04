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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (5)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (5)


TAHLİYE KARARINA RAĞMEN KÖYLERİNİ TERK ETMİYORLAR
Antalya'da yıllar önce köylerine yapılmak istenen HES'e karşı verdikleri mücadeleyle HES yapımını iptal ettiren Ahmetler halkı, bu kez yangına karşı tek yürek oldu. Ahmetlerliler, tahliye kararı verilmesine rağmen köylerini kurtarmak için kadınlı erkekli tırmıklarla ve kendi imkanlarıyla yaptıkları itfaiye aracı benzeri 3 araçla yangınla köy arasında tampon bölge oluşturmak için günlerdir gece gündüz çalışıyor. Kırsal alandaki Ahmetler'de yaşayanlara, Manavgat ve merkez halkı da 'Tırmığını al da gel' kampanyası kapsamında destek veriyor. Köylü kadınların en önde olduğu mücadelede, orman ile köy arasında tampon bölge oluşturulmak için 40-50 metre genişliğindeki alan tırmıklarla temizlenmeye çalışılıyor.
'AHMETLER DÜŞERSE TOROSLAR DÜŞER'
Köyde sergilenen örnek mücadeleyi anlatan Mustafa Koç, Ahmetler ve Murtiçi yangınında son durumu NASA haritasından da takip ettiklerini belirterek, "Haritada 1 numaralı yangın Ahmetler tarafında, 2 numaralı yangın da Akseki Murtiçi'nde. Düne göre çok iyi sayılır. 1 numaralı bölgeyi köylüler gece gündüz kontrol ediyor ve söndürmeye çalışıyor. 2 numaralı yangın ise Zirveyi aşıp bu tarafa geçerse Ahmetler ve Kanyon bölgesi için büyük sorun yaratabilir. Hava desteğiyle 2 numaralı bölge susturulmalı. Aksekili dostlarımızdan biraz daha gayret bekliyoruz. Ahmetler'i yalnız bırakmayalım. Ahmetler düşerse Toroslar düşer" dedi.
'YENİLİRSEK YAZIK OLACAK'
Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin sabaha kadar nöbet tutup, çalıştığını anlatan Koç, "Bu bölgede kontrollü bir yangın var. Köylüler kadın-erkek yine cepheye koştu. Şimdi en büyük tehlike Güğlen'in ardında Akseki ve Murtiçi tarafında. Bu yangın Doğruyolbaşı denen zirveden bu tarafa aşarsa Ahmetler'in emeklerine yazık olur çünkü bu yangın Kanyonu ve Ahmetler'i yeniden tehdit edecek. Bütün ağırlık buraya verilmeli. Akşam üzeri Güğlen'deki yangın alanında bir inceleme gezisi yaptık. Gece boyu kritik noktalarda nöbetçiler var. Burada zaten herkes çok az uyuyor. Biz de öyle. Yangın, Akseki Murtiçi ve Güçlüköy'e ulaşmak için inat etse de bunca mücadeleden sonra yenilirsek yazık olacak" diye konuştu.
KÖYLÜNÜN TIRMIKLI YANGIN TİMLERİ
Köylülerin kadınlı erkekli yangın timlerinin bölgede günlerdir büyük mücadele verdiğini anlatan Mustafa Koç, "Gece gündüz uğraşarak hem kendimizi hem köyümüzü hem de Güğlen dağını kurtardık sayılır. Yardıma gelenlerden Allah razı olsun. İtfaiye ekiplerine ne kadar teşekkür etsek az. Onlar da çok mücadele etti, inşallah diğer yerlerde kimseye bir şey olmadan söner. Yangın söndürme çalışmalarına en büyük desteği itfaiye veriyor. Fedakar köylülerin insan üstü çabası dışında bir şeyler yapılmalı. Bu köylü Ahmetler'i yanmaktan kurtarır. Ancak kitlesel bir destekle ormanları da kurtarabiliriz. Güğlen'de yol boyunca tampon bölge çalışmaları yapılırsa Alanya'ya kadar devam etme ihtimali olan büyük yangını önleyebiliriz. Köylülere tırmık ağaç motoru, uzun hortumlu su tankları versinler, bu yangın önlenir" dedi.
KENDİ İTFAİYE ARAÇLARINI YAPTILAR
Mücadelenin en güçlü silahının, tırmıklar ve 'Ahmetler itfaiyesi' olarak adlandırdıkları araçlar olduğunu kaydeden köylüler, kendi olanaklarıyla traktörlere bağlı su tankerlerinin olduğu, 'Ahmetler itfaiyesi' adını verdikleri 3 araç yaptıklarını ve söndürme işlemlerinde çok işe yaradığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-08-04 12:00:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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