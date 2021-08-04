Kepez Belediyesi’nden ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde üniversite adaylarına uzman eğitimciler eşliğinde ücretsiz ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmeti verecek.

Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurslar ve deneme sınavları düzenleyen Kepez Belediyesi, tercih dönemlerinde de ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti’ veriyor. Kepez Belediyesi, bu yılda 613 Ağustos tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmeti ile gençlere üniversite tercihlerini doğru bir şekilde yapabilme imkanı sunacak. Uzman eğitim kadrosu ile hizmet verecek olan Kepez Belediyesi, başarı sıralaması, puan ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre adayların tercihlerini yapabilmelerine kılavuzluk edecek.

Üniversite Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar, www.kepezkultur.com ve 339 73 12 nolu telefondan istenilen bilgilere ulaşabilecekler.

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