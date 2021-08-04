Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (8)



BÜYÜKŞEHİR YARALARI SARIYOR, ÇADIRLAR KURULUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesi ilan edilen Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangınları söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yangının izlerini silip hayatın normale dönmesine yönelik desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede yangında hasar gören ve yıkılan evlerde hafriyat ile temizlik çalışması yapıyor; evleri hasar görenler için çadır kurulumu sağlanıyor. Talep edilen çadırlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerlerine ulaştırılarak, kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelere konteyner ve seyyar tuvaletler kuruyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyologların ise sahada hasar tespit ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştirmek için mahalle mahalle geziyor. Yangından etkilenen mahallelerden alınarak güvenli bölgeye yerleştirilen küçükbaş ve büyükbaşlar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Hayvanlara yem ve saman desteği sağlanıyor. Hayvan sağlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaşların yanı sıra bölge halkına ait kedi, köpek, kaz, tavuk, tavşan gibi hayvanların da muayeneleri yaparak, tedavilerini gerçekleştiriyor; bakım ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor.

TOMALARA SU DESTEĞİ

Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince hayvanlara arazözlerle su veriliyor. Park bahçeler ekipleri ayrıca helikopterler için havuzlara sürekli su takviyesi yapıyor. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan TOMA'lara da yine Büyükşehir Belediyesi'nce su takviyesi sağlanıyor. Çeltikçi Mahallesi'nde kurulan yem ve saman dağıtım merkezinden de dağıtımlar sürüyor. Ayrıca ihtiyaç olan bölgelerde çiftçilere kamyonlarla tonlarca yem ve saman dağıtımı yapılıyor.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgede rahatsızlanan yöre halkı ve personelin sağlık kontrollerini yaparak, hastaneye naklini gerçekleştiriyor. Sosyal hizmet uzmanları ise sahada halka ve özellikle çocuklara psikososyal destek vererek, yaşadıkları travmanın atlatılması yönünde katkı sağlıyor.

Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi ise muhtarlarla ve halkla sürekli temas halinde bulunarak neye ihtiyaçları varsa hemen bölgeye yönlendirme yapıyor, talepler anında karşılanmaya çalışılıyor.

YANGINDAN KURTARILAN HAYVANLARIN DURUMU İYİ

Muratpaşa Belediyesi ise 28 Temmuz'da Manavgat'ta 4 noktada ve 29 Temmuz'da ise Gündoğmuş'ta başlayan yangınlarla devam eden mücadeleye birçok alanda destek veriyor. Yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan Muratpaşa Belediyesi, Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarına 4 arazözle destek verirken Gündoğmuş'ta alevlerle mücadeleye otobüs, kepçe, dozer dahil 15 iş makinesi ve taşıtın bulunduğu filoyla katılıyor.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca Manavgat'ta 1 hafta önce başlayan yangında, alevlerin tehdit ettiği hayvan barınağından da çok sayıda kedi ve köpeği alarak, belediyenin sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirdi. Dumandan etkilenen hayvanlara önce oksijen desteği sağlanırken yara bakımlarına da başlandı.

Muratpaşa Belediyesi veteriner hekimi, ilk müdahalenin ardından sokak hayvanlarının devam eden tedavilerini yapmaya başladıklarını belirterek, "Manavgat yangınından alarak belediyemizin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiğimiz sokak hayvanları sahiplendirilerek buradan ayrılacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2021-08-04 13:34:57



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