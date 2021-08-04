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Alevlerin arasında doğan ve annesini kaybeden oğlağa sütanne şefkati Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasında Onlarca evin küle döndüğü mahallede hayat normale dönmeye başladı Alevlerin arasında doğan oğlağı sonradan bulunan genç dehşet dakikalarını anlattı: “Dışarı kızılca kıyametti” “Alevler 8-10 metreden daha yüksekti”

İHA

Alevlerin arasında doğan ve annesini kaybeden oğlağa sütanne şefkati Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasında Onlarca evin küle döndüğü mahallede hayat normale dönmeye başladı Alevlerin arasında doğan oğlağı sonradan bulunan genç dehşet dakikalarını anlattı: “Dışarı kızılca kıyametti” “Alevler 8-10 metreden daha yüksekti”

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi’nde yangın anında doğan ve annesini yangında kaybeden oğlak, bir başka keçi tarafından emziriliyor. Yangın esnasında çekilen bir görüntüde ise alevlerin metrelerce yükselmesi ve itfaiye ekibinin müdahale etmeye çalışması anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Mahalleye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları yanan ve kullanılamaz hale gelen evleri tek tek tespit ederek işaretledi. İşaretlenen evlerin yıkımına başlandı. Evi kullanılabilir durumda olan diğer mahalle sakinleri ise mahallerine geri dönmeye başladı.

Çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusunu fark etti
Kalemler Mahallesi’nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 34 saat sonra evine döndü. Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusunu fark etti. Sercan Bayat’ın yangın sırasında yaşadıklarını anlattığı videosu da sosyal medyada çok paylaşılmıştı. Bayat, videoda ’’İşin kötü tarafı şimdi bir yangın daha geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız. İşte geliyor, bir tane daha geliyor’’ diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Ağlayarak alevlerin arasında doğan oğlaktan bahseden Bayat, ’’Esas en güzeli de yangının içinde yangın bittikten bakın burada ne çıktı, bu yavrucak yangının ortasında doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi. Yanan ev, araba umurumda değil ama bu canlarım gidiyor ya. Bir tanecik, minicik oğlağım doğdu’’ sözlerini kullanmıştı.

“Yukarıdan alevleri görmemiz ile alevlerin arasında kalmamız 15 dakika sürdü”
Sercan Bayat, yangının söndürülmesinin ardından ailesi ve hayvanları ile mahallesine geri döndü. Bayat’ın yangından sonra bulduğu oğlağa ise bir başka keçisi süt annelik yapıyor. Gencin yangından sonra ortadan kaybolan köpekleri ise 4 gün sonra eve döndü. Yangın anında yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Bayat, “Ben o gün iş yerindeydin. Yukarıdan alevleri görmemiz ile alevlerin arasına kalmamız 15 dakika sürdü. 15 dakika içerisinde her yer alev alev yanmaya başladı. Ateşin içerisine girdik. Her yerimizde ateş vardı. Hayvanları vücudumuzun yarısını yanarak çıkardık. 2.5 saat ateşin içerisinde kaldık. Annem öldü dedim, babam evi söndürüyor. Onlar da beni öldü bilmişler. Yangın bittikten sonra buraya ekipler geldi. Sonra bu oğlağımızı bulduk. Benim bütün hayvanlar yanımdaydı. İyi ki ben burada kalmışım. Benim tek istediğim buydu. Jandarma terk edin demişti, biz terk etmedim. Hayvanlarımızı kurtardık. Bu ilk gün yangının içerisinden annesi öldü de çıktı. İkinci gün ben yanan ormanın içerisinde iki tane ineğimi buldum. Üçüncü gün benim bir tane keçim ateşin içerisinden çıktı. Öldü dediğim köpeğimi dördüncü gün buldum” dedi.

“Tek tesellimiz bunlar oldu”
Yangın anında dışarının kızılca kıyamet olduğunu belirten Bayat, “Saman balyaları bir yerden yanıyor, araba bir yerden yanıyor. Beşinci gün iki tane ceset bulduk. Asıl afet şimdi başlamış biz onu anladık. Tek tesellimiz bunlar oldu. Bunlar için kalmaya değmez miydi? Allah canımı alsaydı da diğer o ölen inekleri de kurtarabilseydim. O anları Allah kimseye göstermesin. Alevler 810 metreden daha yüksekti. İki tane hayvanımız ölü olarak bulduk. 45 tane ineğimiz kayıp” sözlerine yer verdi.
Öte yandan gencin çektiği bir görüntüde daha dehşet anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükselerek evlere doğru geldiği ve Bayat'ın feryat ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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