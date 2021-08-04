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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı

DHA

Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA´da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.
VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ
Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.
BAŞI BULUNAMADI
Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçası ise bulunamadı.
TUTUKLANDI
Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.
İŞ YERİNİN CAM KAPISI KIRILDI
Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesinde bulunan emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Sabah eşyalarını almak için ofise gelen çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. İş yeri çalışanları, cinayet sonrası sık sık telefonla arandıklarını, arayan kişinin 'Sizinle beraber orayı yakacağız' diye tehdit ettiğini, bu sabah eşyalarını almak için ofise geldiklerinde ise cam kapının kırıldığını gördüklerini söyledi. Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
BEDEN PARÇALARI ARANIYOR
Diğer yandan polis, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp beden parçalarını arama çalışmalarını Kepez'deki ormanlık alanda sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-08-04 14:13:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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