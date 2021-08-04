Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)



ALEVLER YOLUN KARŞISINDAKİ DAĞA SIÇRADI

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde yoğunlaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. IspartaKonya ve Antalya arasındaki ormanlık sınır üzerinde bulunan Kızıldağ'a alevlerin sirayet etmemesi için büyük mücadele veriliyordu ancak saat 14.30 sıralarında yangın, yolun karşısındaki yamaca sıçradı. İlçenin batısına doğru yayılan yangın, rüzgarın etkisi ve yoğun dumanla birlikte hızlandı. Önlenememesi durumunda Beşkonak, Demirciler ve Ankara mahalleleri ile turistik Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'na alevlerin ulaşmasından endişe ediliyor. Bölge sarp kayalık olduğu için karadan müdahale yapılamıyor.

Öte yandan Manavgat'ta 8 gündür devam eden ve söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle oluşan duman, ilçe merkezinde gökyüzünde bulut şeklini alıyor. Dumanlar, kentin birçok noktasından ve farklı ilçelerinden görülürken, gün içinde güneşin görülmesine dahi engel oluyor. Akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzünde bulut şeklindeki duman turuncu görünürken, güneş ise duman nedeniyle kızıla bürünüyor.Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER

2021-08-04 15:08:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.