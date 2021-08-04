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Orman yangınlarıyla boğuşan Manavgat'ın diğer yüzü Manavgat'ta bir tarafta yangın, bir tarafta turizm hareketliliği Kırsal alanda yangınla mücadele sürerken sahil kesiminde turistlerin tatili devam ediyor

İHA

Orman yangınlarıyla boğuşan Manavgat'ın diğer yüzü Manavgat'ta bir tarafta yangın, bir tarafta turizm hareketliliği Kırsal alanda yangınla mücadele sürerken sahil kesiminde turistlerin tatili devam ediyor

Turizm kenti Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırsal alanda orman yangını devam ederken, sahilde ise yabancı turistler tatillerini sürdürüyor.
Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat ilçesinde 8 gün önce 4 farklı noktada başlayan orman yangını, 48 kilometrelik kırsal alanda etkisini devam ettiriyor. İlk günlerde daha çok etkili olan ve yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sırasında, sahillerde de yoğunluk gözlemlendi. Çoğunluğunu Rusya ve Almanya uyruklu turistlerin oluşturduğu tatilciler, dalgalı denizin keyfini çıkardı. Anne ve babalar ise çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Bazı turistler şezlonglarda güneşlenirken, bazıları da sahil boyunca yürümeyi tercih etti.
Öte yandan yangının şiddetini, kilometrelerce uzaktan denize gelen çam ağacı yaprakları göz önüne serdi.
Sahilde spor çalışanı Mehmet Özden, “Yangın başlayalı 7 günü geçti. Yangın ilk başladığında hemen yukarıdan gördük. Her sene yangın çıkardı ama bu sene uzun sürdü bilemiyorum. Sahil dumanla kaplandı, güneş resmen kayboldu. 7 gündür çalışmıyoruz. Uçak ve helikopterler su alıyor. Denizden topladığım yapraklar, 1520 kilometre uzaklıktan rüzgarla gelmişler. Birkaç gün önce burası yapraklarla doluydu. Biz de elimizden geldikçe temizliyoruz. Ama yanan doğaya ve havanlara çok üzülüyoruz. Turizmde devam ediyor, engelleyemiyorsunuz. Sonuçta insanlar tatile gelmişler. Ona bir şey diyemeyiz. Hayat devam ediyor. Sahilde bir yoğunluk var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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