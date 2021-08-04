Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (14)



YANGIN EYNİF OVASI'NA İLERLİYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, İbradı ilçesi sınırlarında devam ediyor. İlçe merkezinde uzaktaki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını yürütüyor. Yangın, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinde yer alan ormanlık alanda ilerliyor. Yangın yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Yangının Eynif ve ilçe merkezine ulaşmaması için mücadele yürütülüyor. Yangında olası bir sıkıntıda müdahale etmek için bölgeye gelen sağlık ekipleri ile mahalle sakinleri, güvenli bölgede çaresizce yangını izliyor. Söndürme helikopteri, yakın bölgede bulunan su havuzundan defalarca sorti yaparak mücadele verirken, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinin üzerinde yangından dolayı duman bulutu oluştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / İbradi Adem AKALANAslı DURAN

2021-08-04 17:00:37



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