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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (15)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (15)


CHP'Lİ 11 BAŞKAN'DAN THK'YA İŞBİRLİĞİ DEKLARASYONU
Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk Hava Kurumu ile işbirliği deklarasyonu yayınladı. Yayınladıkları ortak bildiri ile, "THK uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız" çağrısı yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bugün ilk adımı atarak bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten dilekçelerini ayrı ayrı Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı'ya iletti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş imzasını taşıyan bu deklarasyon şöyle:
"Bilindiği üzere, Türkiye'nin çok önemli bir nüfus ve orman varlığına sahip olan 11 şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, halen yaşanmakta olan ve iklim krizi nedeniyle önümüzdeki dönemde de sıklıkla yaşanması beklenen orman yangınlarına karşı alınacak acil tedbirlerden biri olarak, Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğumuzu ülkemiz kamuoyuyla paylaşmış durumdayız.
Ayrıca, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanıma sunmaya hazır olacağımızı, Türk Hava Kurumu ile iş birliği yaparak kurumun elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından da kullanımının sürekli hale getirilmesi, mevcut uçakların tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında mevzuatın ve yasaların izin verdiği ölçüde sürdürülebilir ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu beyan ettik.
Türkiye bir yangın felaketinin içindeyken, vatandaşlarımız olağanüstü bir özveriyle bu felaketle başa çıkmak için mücadele ederken, bütün kamu kurumları, iş birliği imkanlarını sonuna kadar kullanmak, güç ve kaynaklarını bütünleştirmek mecburiyetindedir. Mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazırlığımızı en üst düzeye, olabildiğince hızla çıkarmak ve bu kapsamda bir seferberliğini yönetmek önceliğimiz olmalıdır.
11 Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili ortaya koydukları tutum, tamamen bu bakış açısının bir sonucudur. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Diğer kuruluşlarla ilişkiler' başlıklı 75'inci maddesi uyarınca, belediyeler, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda 'Kamu yararına çalışan dernekler' ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirme hak ve yetkisine sahiptir.
Bu itibarla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla, kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Hava Kurumu arasında iş birliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olduğumuzu bildirir; konunun aciliyetine binaen, iş birliğinin çerçevesini belirlemek ve bir protokol hazırlamak üzere belediyelerimizle kurumunuz yetkililerinin bir araya geleceği ilk toplantının yer ve tarihinin hızla tespit edilebilmesi için tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-08-04 17:43:36

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