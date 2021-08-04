Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangını 12 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı belirlendi.



Manavgat merkez Kavaklı Mahallesi'nde Çarşamba günü çıkan yangını 12 yaşındaki M.A.T. isimli çocuğun çıkardığı ve tedbir amaçlı yetiştirme yurduna gönderildiği bildirildi. Suçunu itiraf eden M.A.T.'nin ifadesi doğrultusunda kendisini azmettirdiğini söylediği 16 yaşındaki C.Y. dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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