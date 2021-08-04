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Bakan Çavuşoğlu: “Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek” “Azerbaycan’dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek" “İsrail’den kiralanan 2 uçak da yarın ülkemize gelecek” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kısa sürede bu afetin üstesinden geleceğiz.

İHA

Bakan Çavuşoğlu: “Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek” “Azerbaycan’dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek" “İsrail’den kiralanan 2 uçak da yarın ülkemize gelecek” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kısa sürede bu afetin üstesinden geleceğiz.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yarın sabah Azerbaycan’dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek. İsrail’den kiralanan 2 uçak da yarın ülkemize gelecek” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, “Antalya’da orman yangınından 50 mahalle etkilendi. Yangında 722 vatandaşımız 708 tedavisi tamamlandı. Bölgemize gelen nakdi yardım 47.5 milyon TL. 912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı” sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Yangın ile mücadelede kullanılan ekipmanlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Bugün 6 uçak, uçaklardan bazıları arıza yapmıştı. 2 İHA, 17 helikopter, bin 858 araç ve 6 bin 500’den fazla personel ile çalışmaları sürdürdük. Uluslararası camiadan teklifler gelmeye devam ediyor. KKTC 21 kişilik ekip bu akşam yola çıktılar. Akşam 21.30’da ulaşmış olacaklar. Sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için değerlidir. Bugün Ukrayna’dan helikopter Isparta Havalimanı'na indi. Bu akşam ve yarından itibaren katkı sağlayacaklar” dedi.

"Yeni ekipler gelecek"
Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında, “Yarın sabah Azerbaycan’dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek. İsrail’den kiralanan 2 uçak da ayrın ülkemize gelecek. Türkmenistan’dan ekipmanlar göndereceklerini söylediler. Katar’dan gelen ekip 66 kişilik Gündoğmuş bölgesinde çalışıyorlar. Birçok ülkeden teklif geliyor. Bu ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Yanıt bekliyoruz. Gelen önerileri değerlendireceğiz. Sahada tüm ekiplerimiz cansiperane mücadele ediyorlar. Biz de koordinasyona katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hasar tespitlerini yapıyorlar” sözlerine yer verdi.

“Antalya’da orman yangınından 50 mahalle etkilendi”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yarasını en hızlı sarmak adına tüm çalışıyorlar. Yangında çok önemli bir mücadele verdiler. Bugün masanın bir ucundan tutma zamanıdır. Antalya’da orman yangınından 50 mahalle etkilendi. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara çektik. Türkiye’nin her yerinden gelen destek veren vatandaşlarımız var. Yangında 722 vatandaşımız 708 tedavisi tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 45 mahallede 2 bin 400 afetzede vatandaşımıza psikodestek verdik. Hayvanlarımıza veteriner hizmeti verilmektedir. 59 vatandaşımız yurtlarda misafir ediliyor. 93 aileye konteyner sağladık. 20 mahallemizde duş ve tuvalet sistemi kurduk. 133 çadır kuruldu. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Bölgemize gelen nakdi yardım 47.5 milyon TL. 912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı. Bölgede hayati normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz. 6 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Yeni yapılacak konutların adımı atılıyor. En kısa zamanda o konutları yetiştirmek istiyoruz. Su verilmeyen mahallemiz kalmadı” dedi.

“Yöresel mimariye uygun olacak”
Diğer bölgelerde devam eden yangınlar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, “Muğla Marmaris’te de 134 binanın ağır hasarlı ve yıkılması gerektiğinin tespitini yaptık. Mersin’de 77 binamız ağır hasarlı. Adana’da 61 binamız ağır hasarlı ve yıkık durumda. Devletimizin tüm kurumları her türlü çalışmayı başlattı. Konutlarımızı yerinde yapacağız. Doğal sit alanına veya orman alanına yapmayacağız. Yöresel mimariye uygun olacak. Ahırımızı konutumuzu 1 ay içerisinde hazırlayıp gösteriyor olacağız. Bölgede hasar görmüş ne kadar ahır varsa bunları 3 ay içerisinde yapacağız. 344 tane ahırımız bu yangında hasar gördük. Örnek köyler hazırlamak istiyoruz. İçme suyu hattı yenilenecek 10 mahalle var” açıklamasını yaptı.

“Eleştiri yapanların buradan haberleri yok”
Bazı yayın organlarında hızlı yapılması ile ilgili eleştiri yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Eleştiri yapanların buradan haberleri yok. Burada devlet millet kaynaşmasından haberleri yok. Onlar hala eski Türkiye’de kalmışlar. Depremin selin altında kalan Türkiye’yi istiyorlar. Yapılanların hiçbir yerinde rant yoktur. Biz milletimizin duaları ile bugünlere geldik” dedi.

“Dünyada ender görülen afetlerden birisi var şuanda”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, “Kısa sürede bu afetin üstesinden geleceğiz. Havadan karadan topyekûn bir mücadele var. Bütün ekiplerimiz mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Dünyada ender görülen afetlerden birisi var şuanda. Bir yandan kontrol altına alınan bölgeler var. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını kısa sürede çözüyoruz. Devletimiz dimdik ayaktadır ve güçlüdür” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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