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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (17)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (17)


7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Devletin tüm kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yangının ilk çıktığı andan itibaren bir seferberlik ruhuyla çalışıldığını anlatan Bakan Kurum, tüm ekiplerin insanüstü gayretle çalıştığını dile getirdi. 28 Temmuz´da 4 ayrı noktada başlayan yangının Antalya´da doğrudan 50 yerleşim yerini etkilediğini açıklayan Kurum, 722 yaralı vatandaşın, 715´inin tedavilerinin tamamlandığını, 7 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve hayati risk olmadığını kaydetti.
ÇADIR VE KONTEYNERLER KURULUYOR
Afetten etkilenen 45 mahallede bugüne kadar 2 bin 400 afetzedeye psikososyal destek verildiğini söyleyen Kurum, "Yangın bölgesinde etkilenen yaralı hayvanlarımıza da 7/24 veteriner hizmeti verilmektedir. Her türlü tedavi uygulanmaktadır. Şu anda yurtlarda misafir edilen kişi sayısı 54. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyor. Bu çerçevede çadır ve konteyner ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaları başlattık. Şu ana kadar 93 aileye konteyner kurduk. 20 mahallede tuvalet-duş sistemi kuruldu. Hem hayvanların barınması hem de insanlar için de 133 çadır kuruldu. Kızılay koordinasyonunda günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor" dedi.
13 MİLYON LİRA DAĞITILDI
Bölgeye 47.5 milyon liralık nakdi yardım geldiğini açıklayan Bakan Kurum, "Evleri, tarım alanları zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Evi tamamen yananlara 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. Bu çerçevede ilk bedeller yatırıldı, kalan kısmı da yatırılacak. Canlı hayvanlarımız ve tarım alanlarımızdaki zarar tespitleri yapılıyor, bu çerçevede zarar görenlere hayvanlarının rayiç bedeli neyse yardımlar yapılacaktır. Aynı şekilde tarım arazilerinde meydana gelen zararları da karşılayacak adımları atıyoruz" diye konuştu.
1118 AĞIR HASARLI KONUT
Bölgede hayatı normale döndürmek için hep birlikte canla başla çalışıldığını anlatan Kurum, "Bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bu da çok önemli, çünkü vatandaşımız bir an önce evine girmek istiyor. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilendi. Toplamda 6 bin bağımsız bölüm incelendi ve 2 bin 6 adet bağımsız birimin acil, ağır hasarlı ve yıkık tespiti yapıldı. Bunların 1118´i de konut" diye konuştu.
ELEKTRİKSİZ 22 ABONE KALDI
Elektrik ve içme suyu altyapı çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Kurum, "Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Elektrik ise toplamda yangından zarar gören 36 bin 608 abonemizden sadece 22´sine enerji veremiyoruz. Kalan abonelerin tamamına enerji veriyoruz. Süreç içerisinde tamamına verilecek çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.
Bakan Kurum, diğer yangın bölgeleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi:
"Muğla Marmaris´teki hasar tespit çalışmalarında 134 binanın acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Mersin Aydıncık ve Silifke´de 71 binamız ağır hasarlı. Adana´da Kozan ve Aladağ´da 61 bina acil ağır hasarlı durumda. Konutlar herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanına yapılmayacak, aynı alana veya hazine arazisine yapılacak. Örnek ahır ve konutun bir ay içinde hazırlayıp vatandaşlara göstereceğiz."
BÜTÜN YANGIN ALANLARINDA TEYAKKUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ülkemizin birçok noktasında can yakan orman yangınlarıyla devletin bütün kurumlarıyla topyekün mücadele ettiğini belirterek, "Sahada cansiperane yangın söndürülmesi adına çalışan herkese minnettarız. İnşallah kısa sürede bu afetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tabi bakanlık olarak haberleşme ve ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bütün yangın alanlarında teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR
2021-08-04 22:42:31

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