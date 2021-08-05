Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (2)



OTOMOBİLİN ANAHTARINI ALAMADI, AİLEYİ KOMŞULAR KURTARDI

Manavgat'ın Değirmenli Mahallesi'nde saat 01.00'de mahalleliyi uykularında yakalayan yangında Hasan Gardaş, anne ve babasıyla evden çıkıp kaçmak istedi ancak otomobilinin anahtarı içeride kalan ve alevler nedeniyle alamayan aileyi komşuları kurtardı.

Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde yangında evlerini kaybeden Kamil Gardaş (81), eşi ve oğlu AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Belediyeler ve yardım kuruluşlarından gelen destekle içinde yiyecek, içecek ve yataklar bulunan çadırda birkaç gündür yaşayan ailenin hem evleri hem de ahır ve arabaları yandı.

Alevler ilerlerken oğlu tarafından dışarı çıkarılan Kamil Gardaş, "Gece kalktık dağdan almış gelmiş yangın, oğlan vardı 'Kaçalım' dedik. Arabasını çalıştıramadı, aşağıda bir komşu vardı onun arabasına bindik gittik. Hepsi yandı ev, ahır ama hayvanım yoktu. Ayakkabılarımla gittik. Çadırda yaşıyoruz artık cereyan da yok" diye konuştu.

Yatarken annesinin uyandırmasıyla yangını gördüğünü belirten Hasan Gardaş, "Annem uyandırdı, 'Oğlum kalk içeriyi duman bastı' diye. Ben de YeniköyDikmen tarafındaki dumandır, diye düşünüp tekrardan yatayım derken, içeriden alev vurdu. Arabanın anahtarı her şeyi yukarı kattaydı. Orada pencere de açık olunca alev vurdu ve içeriyi sardı. İleride komşu vardı, onu aradım; o geldi, annem ve babamı zorla bindirdim zaten 2 dakika içinde alev her yeri sardı" dedi.

MİLLETVEKİLİ SEFERBERBER OLDU

Öte yandan Manavgat yangınının başladığı ilk günlerden bu yana bölgede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, söndürme çalışmalarına bizzat katılıp destek veriyor. Köse'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki fotoğrafı ise çok sayıda beğeni aldı. 'Kızıldağ'ın güney sırtlarında sabah saatlerinde yükselen alevleri köylülerimizin ve ormancılarımızın gayretleriyle kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarını yaptık. Ama maalesef köyün doğusundan dağdan gelen yangının kontrolü mümkün değil. Evleri kurtarmak için seferberiz' notuyla paylaşılan fotoğrafta; su hortumunu tutarak söndürme ekiplerine destek veren, elbiselerinin çamurla kaplandığı görülen Köse hakkında çok sayıda olumlu yorum yazıldı.

1 HAFTADA 4 BİN KİLOMETRE YOL

AK Parti'li Köse, yangının ilk anlarından itibaren geldiği bölgede Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya arasında mekik dokudu. Köse, dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldı. Orman işçilerine yardım eden ve hortumla alevlere su sıkan Köse, tampon bölge oluşturmaya çalışan köylülerin tırmıklı müdahalesine de katıldı. Köse, yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana bölgedeki ilçeler ve köyler arasında 8 günde yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetti.Mehmet ÇINAR/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-08-05 11:27:30



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