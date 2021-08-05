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Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (4)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (4)


MANAVGAT'A DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
Manavgat'ta bugün 9'uncu gününe giren yangınlar devam ederken, bölgeye Türkiye'nin birçok ilinden yiyecek içecekten, giyeceğe ve çocuk ve bebekler için de oyuncağından bezine her türlü yardım gönderiliyor. Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturduğu Yardım Toplama Merkezi'ne gelen yardım kolilerinin içinden de onlarca mektup ve not çıkıyor.
KÖYLÜ ÇOCUKLAR KUMBARASINI GÖNDERDİ
Konya'nın Çomaklar köyünün çocukları da biriktirdiği bozuk paralarını kumbarasıyla birlikte Manavgatlı çocuklara gönderdi.
Günde yaklaşık 300 gönüllünün başvuru yaparak görev aldığı 4 ayrı merkezde koliler ayrıştırılıyor. Serik Yukarı Kocayatak Mahallesi'nden Müzeyyen Elif Vural, "Allah yardımcınız olsun. Bizim de başımıza geldi ama ne olursa olsun pes etmeyin ayakta durun. Savaşın sonuna kadar destekçinizim. Yardıma ihtiyacınız olursa haber verin" diye yazdı. 5 yaşındaki Neva Gül, "Merhaba ben Neva Gül, 5 yaşındayım sizin için dua ediyorum" diye yazarak yaptığı bir resmi gönderdi.
22 MAHALLE YOK OLDU
Yardım kolileri içinden çıkan Türkiye'nin bir tarafından çocukların gönderdiği mektuplar ve harçlıklarıyla ilgili DHA'ya konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çok büyük bir acı, tarihin Türkiye'de oluşan yangınların yerleşim alanlarına sirayet etmesi itibari ile en büyük yangını olduğu söyleniyor. 37 mahallemize sirayet etti. Kırsal alan hariç neredeyse 22'si yok oldu gitti, kül oldu. Hayvanları, evleri, depoları, ağaçları, insanların hayalleri ve umutlarıyla birlikte yok oldu gitti" dedi.
TEK YÜREK OLMA ZAMANI
Şu anda mücadele, tek yürek olma, ortak olarak bu acıyı dindirme ve yeniden geleceğe umutla bakabilme zamanı olduğunu belirten Sözen, "Dünyanın en duygusal, en yürekli ülkesinde yaşıyoruz, yürekli insanların olduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ülkenin parçası olmak, bu yürekli insanlarla Türkiye'de olmak bizim için anlatılmaz bir şans. Ülkenin her insanı ayrı değerli ve hiçbir görüş ayrımı gözetmeksizin böylesine zor zamanlarda bir arada olabiliyor. Acısını sarmak için herkese örnek olacak şekilde bütünleşebiliyor. Bunu gördük. Bu ülke insanı kendi kendine bırakıldığı zaman yapamayacağı şey yok. Saramayacağı yara yok" diye konuştu.
BAŞKAN SÖZEN MEKTUPLARI OKUDU
Gönderilen mektupları okuyan Başkan Sözen, "Bunlar sadece birkaç tanesi. 'Merhaba ben Neva Gül, 5 yaşındayım, sizin için dua ediyorum'. Kumbarasını göndermiş, kumbarasındaki paralarını göndermiş. Öbürü küçücük çocuk yazılarından belli, 7-8 yaşında, 5-6 yaşında çocuklarımız harçlıklarını göndermiş. 'Sizin yanınızdayız, bunları mağdur olan insanlara ulaştırın, onların çocuklarına ulaştırın diye 10 lira, 5 lirasını göndermiş. Bu ulusun o terbiyesinin eseridir bu. Böylesine çocuklarımız geliyor" dedi.
GÜNDE 300 GÖNÜLLÜ GENÇ GELİYOR
Merkeze her gün 15, 18, 20 yaş gruplarında 300 civarı gönüllünün geldiğini ve sabaha kadar çalıştıklarını kaydeden Şükrü Sözen, "Bu ülkenin yüreğini, inancını gösteriyor. Bunlar bu ülkenin gerçek yüzü işte. Onun için umutlarımızı kaybetmiyoruz. Mutlaka bir yerden başlayacağız, bu insanların yanında olacağız. Kaybettiklerini ulus, devlet, yerel, sivil toplum örgütleri olarak yerine koymak zorundayız. Bir yerden de başladık acılarımızı sararken de noksanlıkları, eksikleri yeniden değerlendireceğiz. Bunları da konuşmanın zamanı gelecek. Bu tarz süreçlere asla ve asla siyasetin sokulmaması gerektiğini bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.
KOLİLERDEN ONLARCA MEKTUP ÇIKIYOR
Gönüllü olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım kolilerinin düzenlenmesi ve ihtiyacı olan köylere yönlendirilmesine yönelik çalışmalara katılan gönüllü Nazlı Öz ve Raziye Bulut, kolilerin içinden çok sayıda mektup ve çocukların gönderdiği harçlıklarından çıktığını anlattı. Nalı Öz, "İzmir Yenifoça'dan, çok geçmiş olsun dileklerimizle. Nurdan Balcı Dalgıç, Safinaz Balcı. Bu satırları yazarken ikimizde annemle ağlıyoruz, çok üzgünüz" yazılı mektubu okudu.
Mehmet ÇINARMithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARMithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-08-05 12:44:31

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