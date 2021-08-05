Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (5)

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3 DAKİKADA 8 HELİKOPTER SU ALIYOR

Manavgat'ta 9 gündür süren yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının söndürülmesinde büyük rol oynayan yangın söndürme helikopterleri ise alevlerin yükseldiği Kızıldağ bölgesine müdahale ediyor. Boyutlarına göre tek seferde 3 ile 9 ton arasında su bırakabilen helikopterler, suları ise bölgeye yakın su havuzundan alıyor. Havuza 3 dakikada 8 helikopter su almak için gelirken, bir helikopterin su aldığı sırada diğer helikopterler ise havada sıra bekliyor. Diğer yandan havuz, Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen su tankerlerinin taşıdığı sularla dolduruluyor. Suyu havuza dolduran tankerlerin çalışanları ise helikopterlerin su almak için alçaldığı sırada oluşan şiddetli rüzgarda zor anlar yaşıyor.Semih ERSÖZLER/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLER

2021-08-05 13:04:02



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