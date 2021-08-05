Muratpaşa ekipleri Gündoğmuş’ta

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Antalya’da yangının belli bölgelerde kontrol altına alındığı Gündoğmuş’ta, Muratpaşa Belediyesi alevlerle savaşan, soğutma çalışmalarını sürdüren orman işçilerine, mahalleliye ve söndürme çalışmalarına katılan gönüllülere gün boyu su, ayran ve sıcak yemek ulaştırıyor.

Gündoğmuş’ta 29 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Muratpaşa Belediyesi’nin bölgedeki mesaisi de 6’ncı gününe girdi. Muratpaşa Belediyesi’nin otobüs ve minibüsleriyle tahliye çalışmasına katıldığı Ortakonuş, Senir’de havadan ve kadar müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınırken belediyenin iş makineleri Serinyaka ve Güneycik mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Ekipler, bugün itibariyle Kaleicik ve Karabul mahallelerine geçti. Muratpaşa Belediyesi, bölgede kepçe ve dozerlerle alevlerin yayılmasını önlemek için hat açma çalışmalarına katılıyor.

Diğer yandan bölgede bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli de alevlerle savaşan orman işçilerinin, söndürme ve soğutma alışmalarına katılan gönüllülerin, mahallelinin, yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Muratpaşa, yangına karadan müdahalenin devam ettiği noktalara gün boyu su, ayran ve sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Tüm imkanlarımızla hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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