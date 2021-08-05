Kepez’in ormanlarında çevre temizliği

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Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Avni Tolunay ve Duraliler Mahallesi yanı başındaki ormanlık alanda doğaya atılan çöpleri temizledi.

Kepez Belediyesi, atılan çöplerle kirletilen doğayı temizlemeye çalışıyor. Ekipler bu kapsamda, temizlik çalışmalarını sorumluluk sahası dışındaki orman alanlarında da sürdürüyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Avni Tolunay ve Duraliler Mahallesi yanı başındaki ormanlık alanda doğaya atılan çöpleri temizledi. Toplanan çöplerin çoğunluğunun insanlar tarafından doğaya atılan plastik su şişesi, poşet, cam şişe, kağıt, teneke içecek kutuları olduğu bildirildi. Ekipler, ormana gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastik, cam ve kağıt gibi malzemeleri geri dönüşüme katkı sağlaması için ayrı ayrı topladı. Yerinde ayrıştırılan çöpler geri dönüşüme gönderildi.

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