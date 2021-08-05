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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Meclisi, orman yangınlarına karşı tek yürek

İHA

Konyaaltı Meclisi, orman yangınlarına karşı tek yürek

Konyaaltı Belediye Meclisi, Manavgat ve Gündoğmuş’ta devam eden orman yangınlarına karşı tek yürek oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı’na yakışır şekilde tek bütün olduğumuzu gösterelim” dedi.
Konyaaltı Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Semih Esen başkanlığında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gündem maddeleri öncesi konuşan Başkan Esen, Manavgat’ta devam eden orman yangınları hakkında meclis üyelerine, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 50 personelle bölgede olduklarını belirten Esen, 4 su taşıyan arazöz, iş makineleri ve kamyonlarla söndürme çalışmalarına yardımcı olduklarını aktardı. Esen, “28 Temmuz’da 12.05’te başlayan yangın bölgesine Fen İşleri’mize bağlı arazözler iki saat sonra ulaştı. Alanda faaliyet gösteren Orman Bakanlığı çalışanlarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına ve ülkenin her tarafından gelerek söndürmeye katkı sunan belediyelere, Konyaaltı’mız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Afetin siyasi yönlerini şimdi konuşmayalım”
Afet devam ederken afetin siyasi yönlerinin konuşulmasını doğru bulmadığını belirten Başkan Esen, bu tür yorumların insanları incitebildiğini vurguladı. Konyaaltı Meclisi’nin afetlerde tek yürek olduğunu dile getiren Başkan Esen, “Herkesin bu yangın nedeniyle içi yanıyor. Müdahalelerde katılmadığımız yönler olabilir. Sorumlu siyasetçiler olarak, Konyaaltı’na yakışır şekilde tek bütün olduğumuzu gösterelim” dedi.
Mecliste grubu bulunan CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP’nin grup sözcüleri de devam eden orman yangınları konusunda hassasiyetlerini belirterek, bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Meclis, gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.

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