Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (9)

YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA
Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın, Alara Çayı'nın bulunduğu Alara Vadisi'nde devam ediyor. Vadinin yamaçlarında süren yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.
Bu arada, vadinin üzerinde bulunan Karabul Mahallesi'ne yakın noktada çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de havadan müdahale başladı. Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor.
Semih ERSÖZLER/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gündoğmus Semih ERSÖZLER
2021-08-05 16:40:44
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