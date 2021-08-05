Başkan Böcek, Alanya Güzelbağ ve Bayır’da Muhittin Böcek: “Yaraları birlikte saracağız’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır Mahallelerinde yangından zarar gören alanlarda ekibi ile birlikte inceleme yaptı. Afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Böcek, “Yaraları birlikte saracağız. Ne ihtiyacınız varsa el birliği ile gidereceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaraları sarmak için tüm personeli ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Başkan Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, danışmanları, daire başkanları ile birlikte yangından büyük zarar gören Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır Mahallerinde inceleme yaptı. 28 Temmuz’da başlayan ve 9 gündür devam eden yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştığını söyledi.



Vatandaşı dinledi

Güzelbağ ve Bayır Mahallelerinde yangından büyük zarar gören alanlarda mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, ekibi ile birlikte ihtiyaç ve talepleri dinledi. Başkan Böcek, vatandaşlarla kucaklaşarak, bölgede yapılması gereken ne varsa el birliği ile yapılacağını belirterek, “Tüm mesai arkadaşlarımla yanınızdayız. Eviniz, canınız, malınız, ağaçlarınız, ormanınız, anılarınız yandı. Sizin için buradayız. İhtiyaçlarınızı tespit edip biran önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız. Yiyecek, içecek, giyecek, eşya yardımı ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“Antalya’yı seven herkes bizimle”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin diğer illerden gelen ekiplerle birlikte 9 gündür devam eden ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde bin 10 araç ve 2 bin 468 personeli ile birlikte gece gündüz çalıştığını anlatan Başkan Böcek, “Her gün çalışma arkadaşlarımızın sayıları artıyor. Yardımseverlerin sayıları artıyor. Herkes bizimle. Antalya ile kalbi atan, sevgisi, sevdası Antalya olan, yeşili seven, çevreyi seven, ormanı, canlılarımızı seven herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ormandaki canlıları, insanları korumak için gece gündüz asker gibi buradayız. Elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

Başkan Böcek daha sonra yangından zarar gören Güzelbağ mezarlığını da ziyaret ederek yangından etkilenmeyen şehit mezarının başında dua etti.

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