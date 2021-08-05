Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (13)



DEV ATEŞ KUŞLARI'NIN YOĞUN MESAİSİ

Antalya'nın doğu ilçelerinde 9'uncu gününde devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına katılan 40 ton kapasiteli 3 adet İlyuşin IL-76 tipi uçak ile 3 adet AN-32 P tipi uçağın su doldurma işlemleri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yangınla mücadele ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Alevlerle mücadeleye günün ilk saatlerinde başlayan söndürme uçakları Antalya Havalimanı'nda su ve yakıt ikmali yapıp, yangın koordinasyon merkezinden gelen koordinatlar doğrultusunda harekete geçiyor. Yangın bölgesine 15-20 dakikada ulaşan dev söndürme uçakları, bazen metrelerce yükseklikteki alevleri söndürmek bazı zaman da dik yamaçlarlardaki yangının kontrol altına alınması için su bırakıyor. Verilen koordinatlardaki alevlere su bıraktıktan sonra ikmal için Antalya Havalimanı'na dönen uçak ekibinin, mesaisi gün batımına kadar aralıksız devam ediyor.

NOKTA ATIŞI SU BIRAKIYOR

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri, Antalya'da ikmal yaptıktan sonra Manavgat'a uçuş gerçekleştiren Ukrayna Acil Durum Devlet Servisi'ne ait AN-32 P tipi uçakla alevlerden zarar gören alanları ve söndürme uçaklarının uçuşa hazırlanış sürecindeki zorlu mesaiyi görüntüledi. Ukrayna'dan söndürme çalışmalarına katılan 8 ton kapasiteli, 4 su tankına sahip olan uçak, su boşaltma işlemini, tüm tanklardan eş zamanlı olarak ya da belirli aralıklarla sırayla da yapabiliyor. Söndürme uçakları alevlere nokta atışı su bırakmasıyla, yangınla mücadelede etkin rol oynadı.

KOMUTA MERKEZİ KOORDİNAT VERİYOR

Ukrayna'dan gelen söndürme uçakların koordinatör pilotu Fatih Düzgün, uçakta 2 kaptan, bir navigasyon subayı ve uçuş mühendisinin bulunduğunu söyledi. İş değişikliği nedeniyle boşta olduğu süreçte gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katıldığını aktaran Düzgün, uçuşa çıkmadan önce koordinasyon merkezinden hangi noktaya su atacakları yönünde koordinatların kendilerine komuta merkezi tarafından bildirildiğini anlattı.

15 dakikalık yakıt ve su dolumunun ardından havalanıp hedef bölgesine başarılı atışlar için mücadele etiklerine değinen Düzgün, "Türk pilotları olarak doğru yere atışların yapılması için canla başla çalışıyoruz. Bölgenin elverdiği derecede yangına yakın su atışı yapıyoruz. Zaman zaman riskli duman içi atış oluyor. Önümüzü göremediğimiz zaman nadir de olsa yüksek atış yapılıyor. Engebeli arazide çalışmak çok zor. Elektrik direklerinin, tellerinin elverdiği şekilde alevlere yaklaşıyoruz. Görüş açıksa ağaçların üzerinden su bırakıp birden yükselmeye başlıyoruz. Çoğu zaman dumanları içerisinde uçuyoruz" dedi.Tolga YILDIRIMSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMSüleyman EKİN

2021-08-05 19:04:34



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