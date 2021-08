Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (14)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YARIN İÇİN DAHA UMUTLUYUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat´ta AFAD Koordinasyon Merkezi´nde, Antalya bölgesindeki yangınların dokuzuncu günü akşamı itibarıyla son durumu açıkladı.

5 İLÇE 14 NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda Antalya´da 200´üncü saat içindeyiz, bugün 5 ilçede 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Alanya ilçelerinde, Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa-Karabul arası, Karadere, Serik, Karabucak Vadisi, Sinevi vadisi, Katrancı dağı, Eynif ovası, Murtiçi, Güçlüköy, Güzelbağ, Alara arası, Susuz cephelerinde çıkan orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı" dedi.

300-500 METRE ÖTELERDE YANGIN ÇIKABİLİYOR

Bazı cephelerde ise kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü dün bıraktığımız noktadan ileriye gitmesini arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları, havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Bazı cephelerde de kontrol altına aldığımız gibi soğutma çalışmalarını da tamamlamak. Ama sahada dolaşırken gördük ki, soğutma çalışmalarının bittiği veya diğer yerlerden 300, 400, 500 metre ötelere yangının sıçradığını, hem havadan hem karadan gördük. Ama her noktada ekiplerimiz itfaiyemizden orman çalışanımıza, emniyetimizin TOMA´sına kadar hepsi anında mücadele ediyor" dedi.

UÇAK VE HELİKOPTERLERDEN GÜNDE 1650 SORTİ

Bugün havadan ve karadan 1832 araçla sahada 6 bin 511 kişinin yangınla mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sadece hava unsurlarımız bugün toplamda 1650 sorti yaptılar. Aslında bu her gün yaptığımız sortinin aşağı yukarı ortalamasıdır. Sabah 06.00´da kalkan uçak ve helikopterlerimiz zamanlıca müdahalelerini de yaptı" dedi.

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalya´da yangında 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bir kez daha Allah´tan rahmet diliyoruz. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757´si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Herhangi bir hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

SAHADAKİ TABLO DUYGULANDIRDI

Bugün sahada inceleme yaparken gözlemlerini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye´mizin her yerinden kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, arama kurtarma ekiplerini ve bireysel vatandaşlarımızı gördük. Bu gerçekten bizi çok duygulandırdı. Tüm kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bireysel olarak gelen vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi kendi evi yanıyormuş gibi, canı gönülden çalışıyor" dedi.

KAÇ GÜNDÜR UYKUSUZ YORGUN ÇALIŞANLAR VAR

Bakan Çavuşoğlu, kaç gündür uykusuz, yorgun bir şekilde çalışanlar olduğunu belirterek, "Diğer taraftan birçok gönüllü de bu çalışanlara su getiriyor, yiyecek veriyor, buradaki kuruluşlara ilaveten insanlarımız gönülden bir şekilde bu çalışanlarımızı yalnız bırakmıyor. Allah onlardan da razı olsun. Bu milletin bir ferdi olmaktan, bu sahada çalışan arkadaşlarımızı görünce bir kere daha gurur duydum" diye konuştu.

YARINDAN DAHA UMUTLUYUZ

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Rüzgar güçlü haldeyken durdurmayı başardık, yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ama bu yangındır, kesin olarak da yangını kontrol altına alacağız demek de doğru bir bilgi olmaz" dedi.

YIKIMLAR BAŞLADI, KONTEYNERLER KURULUYOR

Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşların yaralarını da sarmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda bu çalışmaları da yoğun bir şekilde yapıyoruz, devletimizin kurumları sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız da aynı şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ilk anda duyduğu acil ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar tespitlerimize göre 1352 bina ağır hasar, yıkılan veya yıkılması gereken, bağımsız bölümleriyle beraber bu 2 bin 164. Bununla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar evlerin yandığı bölgelerde 160 yaşam konteynerleri yerleştirildi" dedi.

ÖDEME MİKTARI 17 MİLYONA ÇIKTI

Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşların ihtiyaç duyduğu yerlerde de yaşam konteynerlerini hızlı bir şekilde ulaştıracaklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Suyunu, elektriğini bağlıyoruz. Bunların da bedelini devlet olarak üstleneceğiz. Vatandaşlarımıza maddi yardım da devam ediyor. Evi eşyası yanan vatandaşlarımıza tespitlere göre 50 bin liraya kadar yardım yapıyoruz. Şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığıyla vatandaşlarımıza maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN HAVA DESTEĞİ

Yangın söndürme çalışmalarına devam ederken ihtiyaç olan uçak ve helikopterlerle ilgili çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dün Azerbaycan´dan 1 uçak, 40 itfaiye aracı, 150 personel yola çıkacağını söylemiştik. Uçak 10 personelle Dalaman´a indi. Araçlar Gürcistan üzerinden yoldalar, geliyorlar. NATO Genel Sekreteri ile de görüştük. NATO´nun özellikle karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama şu anda Avrupa´da veya müttefik ülkelerde de yangınlar var. Kuzey Makedonya´nın dışında o mekanizmaya başvuran bir ülke yok. Bizim de arkadaşlarımızın değerlendirmesine göre, karadan desteğe ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Daha büyük bir şey olursa bundan çekinmeyiz. Neticede NATO´nun üyesiyiz. Polonya´dan helikopterini 14 personelle ülkemize gönderilme teklif edildi. Bizde tabi ki buyrun dedik. ABD 2 helikopter gönderme teklifi oldu, biz de detaylarını çalışıyoruz, ABD müttefikimiz, böyle teklif gelince hayır demedik. Dün Ukrayna´dan 4 helikopter geldi ve çalışmaya başladı. İsrail´den kiralık şirketten iki tanker uçakla ilgili işlemler tamamlanmadığı için yarın gelecekler. Kardeş Kuveyt´in malzeme önerisi oldu, hayır demedik. Helikopter için bambi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Azerbaycan´dan gelmişti Ukrayna´dan da kargo ile geliyor. Rusya´dan iki adet daha ulaştı, cuma günü Rusya´dan daha gelecek."

DUBAİ´DEN 5 HELİKOPTER GİRİŞİMİ

Uçak kiralama işini bir taraftan THK ile diğer taraftan şirketlerle çalıştıklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Dubai´den 5 tane Amerikan helikopteri girişimi oldu. Biz de eğer böyle bir bağlantıyı yapabileceklerse kargo uçaklarını sağlayacağımızı söyledik. Yangını kontrol altına almak için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Önümüzdeki 1-2 gün Antalya serinleyecek ancak sıcaklar tekrar başlayacak. Bunun için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. O nedenle olası yangınlara karşı daha tedbirli olmamız gerektiğini gördük. Ormanın kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ise "Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Koordineli ve etkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede devam eden yangınlar var. İnşallah onları en kısa sürede bitirip afetin etkilerinden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bizler bölgedeyiz. Devletin eli her zaman onların yanında. Kısa sürede onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Muğla´da da afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR

