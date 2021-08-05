Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (15)

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EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA

Antalya´nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi´nde başlayan orman yangını, İbradı ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor. Yangın, yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Ormana, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkileri üzerindeki yangından dolayı Eynif Ovası´nda yoğun duman oluştu. Ovadaki duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Aslı DURANAdem AKALAN/İBRADI, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / İbradi Aslı DURANAdem AKALAN

2021-08-05 22:03:03



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