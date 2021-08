 Annesini 600 metre sırtında taşıyıp yangından kurtardı

Mehmet ÇINAR/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının ikinci gününde, 2 kişinin hayatını kaybettiği Değirmenli Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz (47), annesi Hatice Yılmaz'ı (81) yaklaşık 600 metre dağlık alanda sırtında taşıyıp kurtardı. Hatice Yılmaz, o anları, "Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi" sözleriyle anlattı.

Manavgat'taki orman yangınının ikinci günü, Kepezbeleni ile aralarında bir dağ bulunan Değirmenli Mahallesi'ne alevler, saat 01.00 sıralarında ulaştı. Kimsenin yangının mahalleye gelebileceğini beklemediği 29 Temmuz gecesi, evlerinden çıkamayan Osman (53) ve Şehri Gardaş çifti hayatını kaybetti. Aynı mahallenin Delioğlanlı mevkisinde Hasan Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz'ın uyandırması sonucu, iki çocuğu ve annesi Hatice Yılmaz ile birlikte yangından kaçarak kurtuldu.

O geceyi anlatan Aysun Yılmaz, kendilerine uzak bölgelerdeki yangınlar nedeniyle uyuyamadığını ve çatıda oturduğunu belirterek, "Çatıda otururken bir araç gördüm, yukarı taraftan geliyordu ve o taraf dağlık, ne işi vardı oralarda bilmiyorum. Sonra dumanı hissetmeye başladım ve duman çoğaldı. Hemen eşimi, çocukları ve annemi uyandırdım. O araçtaki kişinin şüpheli bir kişi olduğunu düşünüyorum. Şüpheli olmasa mahalledeki insanları kornasıyla veya bağırarak çağırarak uyandırmaz mı? Yangından saat 01.00 gibi kaçtık ve her taraf alev topuna döndü. Bütün bunlar 15 dakika içinde gerçekleşti. Kaçmamız mucize gibi bir şeydi. Evlerin çoğu yandı ama bizim eve zarar gelmedi, ahırımız yandı" dedi.

Yangın gecesi eşinin uyandırdığını anlatan Hasan Yılmaz ise, "Ben de hemen etrafı toparladım, ufak tefek tedbirimizi aldık. Hayvanlarımızı beton ev vardı, oraya kapattım. Allah'a şükür hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yemim, samanım yandı, o da sıkıntı değil sonuçta canımızda bir şey yok. Annemi sırtıma aldım, koşarak aşağı indim. Annem sırtımdaydı, dağlık alanda koşarken dört kez düştüm. Dizim yaralandı. Yola indiğim zaman bir araba denk geldi, alev arabaya yetişiyordu. Çok hızlıydı, inanılmaz hızlıydı. 150 kadar tavuk vardı, yandı" diye konuştu.

'ATIVER OĞLUM BENİ, DEDİM'

Oğlunun sırtına alarak 600 metre uzaklıktaki yola kadar taşıyıp kurtardığı Hatice Yılmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Saatin kaç olduğunu bilmediğini, gelininin aşağı inerek kendisini uyandırdığını anlatan Hatice Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben aşağıda, bunlar yukarıda yatıyordu, gelin geldi, 'Kalk ana, sen şimdi dumandan öleceksin' dedi. Yukarı beni çıkardı. Sonra 'Ana kaçalım, yanımıza kadar geldi ateş' dedi. Aşağıya indim, 500 lira kadar param vardı, kavradım ama alamadım. Oğlum, 'Ana parayı düşünme' dedi. Vardım, çocuk koyunların yanına girdi. 'Ana, sen yavaşça adımla, yetiştim ardından' dedi. Kavağın yanına kadar indim. Çocuk sonra yetişti ve sırtına bindirdi, aşağı kadar sırtında götürdü. Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi. Sonra bir taksi geçiyordu, ona bindirdiler beni."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR

