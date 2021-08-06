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Çocukların hassas ciltleri için doğal formüllü çocuk güneş kremleri tercih edilmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak: " Güneş kremlerinin içeriğinin doğal olmalı ve kimyasal filtre içermemeli"

İHA

Çocukların hassas ciltleri için doğal formüllü çocuk güneş kremleri tercih edilmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak: " Güneş kremlerinin içeriğinin doğal olmalı ve kimyasal filtre içermemeli"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak yaz aylarında çocuklar için güneş koruyucu kremleri tercih ederken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Yaz aylarında çocukları ı gönül rahatlığıyla güneşin altına çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli konunun kullanılan güneş kremleri olduğunu söyleyen Dr. Bekir Çakmak, güneş kremlerinin içeriğinin doğal olması ve kimyasal filtre içermemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Kmyasal filtre içeren güneş koruyucuları cilt yaşlanmasına da sebep olabilir"
Kimyasal filtrelerin oldukça kompleks kimyasal maddeler içerdiğini, cilt tarafından emildiğinde vücut için zararlı etkiler gösterebildiğini söyleyen Çakmak, " Kimyasal filtre içeren güneş koruyucuların cilt yaşlanmasına da sebep olduğu yönünde birçok soru işareti mevcuttur. Ürünün raf ömrünü uzatan paraben ise güneş koruyucularda sıklıkla kullanılan ve cilt kanseri riskini arttırdığı bildirilen bir başka kimyasaldır. Bu noktada çocuklarımızı güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarından korumak adına kimyasal maddeler ve paraben içermeyen mineral filtreli güneş koruyucuları tercih etmeliyiz. " diye konuştu.
Bu formülleri tercih ederken markanın güvenilirliğine, formülün doğallığına, mineral filtre içermesine, cilt tipine uygunluğuna ve suya dayanıklılığına dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Dr.Çakmak, Amerikan Kanser Derneği'nin geniş spektrumlu ve koruma faktörü en az 15 olan güneş kremlerinin kullanılmasını önerdiğini hatırlattı.
Suya dayanıklı ve hipoalerjenik (daha az alerjik) olan doğal formülleri kullanarak çocuklarda sıklıkla görülen kızarıklıkların, lekelenmelerin, akne ve güneş yanıklarının önüne geçilebileceğini söyleyen Dr.Çakmak şöyle devam etti: “Güneşin zararlı ultraviyole ışınları hücrelerinin yapısını bozarak ciltte kolajen gibi temel yapısal proteinlerin üretiminin engellenmesine ve cilt kanseri sürecinin başlamasına sebep olabilir. Krisin, cildi güneşin zararlı ışınlara bağlı yaşlanmaya karşı koruma potansiyeli olan propoliste doğal olarak bulunan bir flavonoiddir. 2016 yılında Doğu Çin Üniversitesi’nde yürütülen in vitro koşullardaki bilimsel çalışmada, insan deri hücrelerine ve cilt kanseri hücrelerine 48 saat boyunca propolisin içeriğinde yer alan krisin verilmiştir. Çalışma sonucunda, krisinin kolajen I sentezini artırarak cilt hasarını onardığı ve beraberinde güneşe bağlı yaşlanma karşıtı etki gösterdiği tespit edilmiştir. Propolisin cilt bakım ürünlerinde potansiyel güneş ışınlarına bağlı yaşlanma karşıtı aktivite gösteren bir bileşen olarak kullanılabileceği ve cilt kanseri gelişimini engelleyici bir destek olabileceği bildirilmiştir.”


Koruyucu formül önemli
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Anadolu propolisinin, mineral çinko ve doğal bitkisel yağları içeren güneş koruyucu formüllerinin önemine dikkat çekti.
Propolisin hem doğal bir bağışıklık desteği hem de cilt formüllerinde yararlanılabilecek etkili bir bileşen olduğunu söyleyen Samancı," Anadolu propolisi yüksek fenolik ve flavonoid içeriği ile antioksidan etki gösterir. Bu etki ile vücut için zararlı olan serbest radikallerin temizlenmesi sağlanır. Anadolu propolisinin faydalarından yararlanmak için doğru teknoloji ile özütlenmiş ve kalite sertifikalarına sahip markaların ürünlerini kullanmanızı öneririm. Yapılan bilimsel çalışmalar propolisin cilt problemleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. " dedi.
Yaz döneminde Anadolu propolisi içeren güneş koruyucu formülleri tercih ederken içeriğinin tamamen doğal olmasına da özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Samancı, “İyi bir güneş koruyucu geniş spektrumlu olmalı, yani güneşin hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlaması gerektiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Yine uzmanlara göre yeterli koruma faktörüne sahip olmalı, cildi tahriş etmemelidir. Kimyasal filtreye sahip güneş koruyucuların ciltte emilmesi ile oluşabilecek alerjik reaksiyonlar ve diğer olası çeşitli sağlık risklerine dair uzmanlar önemli uyarılar yapmaktadırlar. Bu tür doğal olmayan içerikler yerine, mineral filtreye sahip güneş koruyucuların ciltte bariyer görevi göreceği ve UV ışınları yansıtarak cildi koruyacağı bildirilmektedir. Uzmanlar 6 aydan büyük bebek ve çocuklar için sistemik olarak emilmeyen, alerjik reaksiyona neden olmayan ve fiziksel koruma sağlayan mineral filtreli güneş koruyucuları önermektedir. Ben mineral çinko içeren güneş koruyucu formülleri tercih ediyorum. Bu doğal bileşenlerin yanı sıra doğal bitkisel yağlar ile zenginleştirilmiş olması uzmanların da değindiği üzere cildin beslenmesini sağlayacaktır.” diye konuştu.

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