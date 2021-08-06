Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye’yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu Durdu Özkaynak: “Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim” "Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım." "Şu an olsa yine giderim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye’yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu Durdu Özkaynak: “Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim” "Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım." "Şu an olsa yine giderim"

İHA

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye’yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu Durdu Özkaynak: “Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim” "Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım." "Şu an olsa yine giderim"

Antalya’daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan 57 yaşındaki Durdur Özkaynak, “Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim” dedi.
Manavgat’ta 28 Temmuz öğlen 12.05’te çıkan orman yangının 10’uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Akseki ilçesinin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında da geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkmış, görevliler dışında vatandaşlar da yangını söndürebilmek, orman işçilerine destek olmak için seferber olmuşlardı. Bunlardan bir tanesi de bir kızı orman mühendisi olan 3 çocuk annesi Durdu Özkaynak (57) oldu. Mahallede yapılan anonslar sonrası bir çantaya erzak dolduran Özkaynak, yangın bölgesindeki ormanlık alana gitti. Buradaki işçilere çantanın içerisindeki yiyecek ve içeceklerden veren Özkaynak, sadece bununla da kalmayıp eline aldığı tırmıkla söndürme çalışmalarına destek verdi.

“Bizim sırtımız yere gelmez”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden
YEREL HABERLER Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale ...
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı Köpeğin sahibi: “Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık”
YEREL HABERLER Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, ...
Çocukların hassas ciltleri için doğal formüllü çocuk güneş kremleri tercih edilmeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak: " Güneş kremlerinin içeriğinin doğal olmalı ve kimyasal filtre içermemeli"
YEREL HABERLER Çocukların hassas ciltleri için doğal formüllü çocuk ...
Yangının ardından 40 derece sıcakta çardakta yaşam mücadelesi Yangında evleri yanan 7 kişilik aile kurulan çadıra rağmen, serin olduğu için çardakta kalıyor Yangından sadece kıyafetleriyle kurtulan aile hayvanları için yem ve su istedi
YEREL HABERLER Yangının ardından 40 derece sıcakta çardakta yaşam ...
 Annesini 600 metre sırtında taşıyıp yangından kurtardı
YEREL HABERLER  Annesini 600 metre sırtında taşıyıp yangından ...
Yangında antik kent Lyrbe de yandı
YEREL HABERLER Yangında antik kent Lyrbe de yandı
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (15)
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (14)
Bakan Çavuşoğlu: "Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım" "Bugün düne göre daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim" "Çünkü dün bıraktığımız noktadan ileriye gitmesini arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları, havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk” "ABD 2 helikopter gönderme teklifi oldu, bizde detaylarını çalışıyoruz, ABD müttefikimiz böyle teklif gelince hayır demedik" "Dün Ukrayna’dan 4 helikopter geldi ve çalışmaya başladı. İsrail’den kiralık şirketten iki tanker uçakla ilgili işlemler tamamlanmadığı için yarın gelecekler"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Yangını yarın tamamen kontrol ...
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (13)
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (12)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (11)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (11)
Başkan Böcek, Alanya Güzelbağ ve Bayır’da Muhittin Böcek: “Yaraları birlikte saracağız’
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Alanya Güzelbağ ve Bayır’da Muhittin ...
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde/ Ek ...
Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri söndürmeye çalıştı Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangına polislerden TOMA ve kumlu müdahale
YEREL HABERLER Polisler avuç avuç kumla ormanda yükselen alevleri ...
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (10)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (9)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (9)
26 yaşındaki üniversite öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor Çıralı bölgesinde patika yola girdi bir daha kendisine ulaşılamadı En son Yanartaş girişinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendi Kayıp gencin ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER 26 yaşındaki üniversite öğrencisinden 4 gündür haber ...
Konyaaltı Meclisi, orman yangınlarına karşı tek yürek
YEREL HABERLER Konyaaltı Meclisi, orman yangınlarına karşı tek yürek
Yangında zarar gören Bayır Mahallesi’nde hafriyat çalışması başladı
YEREL HABERLER Yangında zarar gören Bayır Mahallesi’nde hafriyat ...
Manavgat 9 günlük yangın sonrası havadan görüntülendi Kepez Baraj Göleti'nin etrafındaki ağaçların da yandığı görüldü
YEREL HABERLER Manavgat 9 günlük yangın sonrası havadan ...
Alanya'daki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek verdi
YEREL HABERLER Alanya'daki orman yangını hızlı müdahale ile ...
Kepez’in ormanlarında çevre temizliği
YEREL HABERLER Kepez’in ormanlarında çevre temizliği
Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (8)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (8)