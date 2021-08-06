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Hasan Çavusoğlu: "Davidson'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda resmi bir girişimi yok"

İHA

Hasan Çavusoğlu: "Davidson'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda resmi bir girişimi yok"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu, Davidson'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda resmi bir girişimi olmadığını belirterek, "Öyle bir şey olsaydı Ali Koç beni arardı" dedi. Başkan Çavuşoğlu yeni sezon için ise yeni bir oyun sistemine geçileceğini söyledi.
Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın sezon hazırlıklarına devam ettiğini, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın sistem üzerinde çalıştığını belirtti. Çavuşoğlu, "Bu sene hocamız yeni bir oyun sistemiyle başladı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında da oynattığı futbol öyleydi. Yeni sisteme futbolcularımız da çabuk alışacak. Atan ile yeni sistem hakkında konuşma yapmadık. Neticede futbol takımını teknik direktörler çalıştırır. Sahaya da futbolcuları onlar sürer" dedi.
Takımda ki eksiklerede dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlaştıkları futbolcuların olduğunu belirtti.
Kulüplerinden izin çıkmayınca bazı transferlerin gerçekleştirilemediğini, bu yüzden isim vermeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Alternatiflerimiz var. Hocamız ve transfer komitemiz ile ihtimalleri değerlendireceğiz ve inşallah eksik bölgelerimizi gerekli transferleri gerçekleştireceğiz. Forvet arkası oynayabilecek bir orta saha futbolcusu almak istiyoruz" dedi.
Davidson konusunda ise resmi bir teklifin olmadığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Davidson'a transfer teklifi olsaydı zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni arardı" diye konuştu. Kalp spazmı geçiren Babacar'ın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, durumunun ise birkaç güne netleşeceğini sözlerine ekledi

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