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ALKÜ'de 18 yeni lisansüstü program ALKÜ’de yüksek lisans başvuruları başlıyor

İHA

ALKÜ'de 18 yeni lisansüstü program ALKÜ’de yüksek lisans başvuruları başlıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim programlarının sayısı her yıl artıyor. Bu yıl Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 14’ü yüksek lisans ve 4’ü doktora olmak üzere toplam 18 yeni programın daha açılması Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylandı. YÖK’ün onayı ile bu yıl açılan; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık Fiziği, Sınıf Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, İktisat, İnşaat Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programları yanında Okul Öncesi Öğretimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Fen Bilgisi, İktisat, Antrenörlük Eğitimi doktora programlarına bu sene ALKÜ’de ilk kez öğrenci alımı yapılacak.
20212022 Öğretim yılı güz döneminde 23 ana bilim dalında tezli ve tezsiz olmak üzere 38 yüksek lisans, 8 doktora programı toplam 46 lisansüstü program yürütülecek. Covid19 salgınının devam etmesi dolayısıyla başvurular çevrimiçi olarak kabul edilecek. Sürece dair tüm bilgilendirmeler, enstitü web sayfasında yer alıyor. Öğrenciler, 920 Ağustos 2021 tarihleri arasında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilecek.

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